Maroc: Béni Mellal - Ouverture des travaux de la conférence internationale sur les applications de pointe de l'IA

Béni Mellal — Les travaux de la conférence internationale sur les applications de pointe de l'Intelligence artificielle "CEAIA 2024", se sont ouverts, jeudi à Béni Mellal, avec la participation de chercheurs, de doctorants et d'experts en IA du Maroc et d'ailleurs.

Organisée par l'École Nationale des Sciences Appliquées de Béni Mellal, la première édition de la Conférence Internationale "CEAIA 2024" a pour but de favoriser les échanges sur les perspectives de l'IA, en explorant aussi bien ses fondements théoriques que ses applications de pointe, tout en mettant en lumière les enjeux industriels, éthiques et économiques importants liés à cette technologie en constante évolution.

La conférence mettra en lumière, le long de deux jours, un large éventail de thématiques, notamment, la santé, l'ingénierie, la science des données, l'énergie, l'industrie, la finance, l'agriculture et l'éducation, avec des conférences plénières et des ateliers de formation.

Intervenant à cette occasion, la vice-présidente de l'Université Sultan Moulay Slimane, chargée de la recherche scientifique, de la coopération et du partenariat, Hafida Hanine a souligné que l'intégration des technologies dans l'enseignement supérieur permet d'en renforcer l'accessibilité, la rentabilité et l'attractivité, expliquant que le ministère de tutelle ne cesse d'agir pour le changement du modèle pédagogique classique basé sur l'enseignement présentiel en y introduisant l'enseignement hybride et distanciel.

Il s'agit de placer l'étudiant au coeur du processus d'enseignement et de le doter des moyens l'habilitant à prendre en main son cursus universitaire, a-t-elle fait observer, indiquant que les opportunités de l'IA soulèvent des préoccupations éthiques telles que la protection de la vie privée et la transparence des algorithmes.

Au-delà de son aspect technologique, cette conférence se penche également sur les répercussions de l'IA sur la société et l'économie, dans un monde en mutation constante, où la technologie influence de plus en plus les interactions sociales, les processus commerciaux et les décisions politiques.

Elle a rappelé l'importance de l'IA en santé, relevant que celle-ci améliore l'accès aux soins, renforce les diagnostics et optimise la gestion des ressources.

De son côté, le directeur de l'ENSA de Béni Mellal, Belaid Bouikhalene a fait savoir que la conférence a été précédée d'une démarche préparatoire au cours de laquelle les meilleurs articles scientifiques ont été minutieusement sélectionnés pour la participation de leurs auteurs à ce conclave, rappelant que le programme élaboré reflète la diversité et l'importance des thèmes abordés et leurs retombées sur des domaines clés comme la santé, l'ingénierie, l'énergie, l'agriculture intelligente et bien d'autres.

Il a émis le souhait de voir cette conférence apporter ses fruits en termes d'encouragement de la recherche scientifique et des contributions des chercheurs de l'Université pour baliser la voie à de nouvelles perspectives pour le développement et l'application responsable de l'intelligence artificielle.

Pour sa part, Mohamed Gouskir, professeur à l'ENSA et coordinateur de cet événement a rappelé que celui-ci vise à stimuler les recherches sur le potentiel de I'IA, en englobant à la fois des cadres théoriques et des applications pratiques, tout en abordant les implications éthiques, sociales et économiques cruciales associées à cette technologie en évolution rapide.

Au cours de cette conférence, l'actualité de l'IA sera élucidée par des intervenants nationaux et internationaux de haut calibre, qui, répondront présents à travers des conférences et des ateliers de formations dédiées aux chercheurs, doctorants, et professionnels.

Une rencontre prometteuse entre doctorants et scientifiques mettra le point sur des thématiques de pointe et d'actualité qui seront passées au crible lors de cette première édition.