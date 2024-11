Maroc: 10ème Forum EMSI Entreprises, une occasion pour créer une passerelle entre lauréats et entreprises

Rabat — L'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI), a organisé, jeudi à Rabat, la 10ème édition du Forum EMSI Entreprises, qui se veut un pont entre les lauréats et les entreprises, sous le thème "Horizon 2030 : Métiers et compétences face aux défis technologiques et environnementaux".

Devenu un rendez-vous annuel incontournable, le Forum EMSI Entreprises rassemble les étudiants et lauréats de l'EMSI et les entreprises partenaires de l'EMSI autour d'un objectif commun visant à explorer les opportunités professionnelles liées aux défis de demain.

Pour cette édition, l'EMSI a choisi un thème résolument tourné vers l'avenir "Horizon 2030 : Métiers et compétences face aux défis technologiques et environnementaux". Ce thème met l'accent sur les mutations profondes qui transforment le marché de l'emploi et sur la préparation nécessaire des talents aux innovations et enjeux contemporains, notamment ceux liés aux secteurs technologique et environnemental.

"Aujourd'hui, nous lançons le Forum EMSI Entreprises Rabat avec la participation de plus de 80 entreprises. Cet événement représente une occasion pour nos étudiants de décrocher des stages et des opportunités pour les projets de fin d'études", a déclaré à la MAP, le directeur général de l'EMSI, Mohamed Essaaidi.

"La 10ème édition du Forum EMSI Entreprises est une preuve de notre engagement continu à former des ingénieurs capables d'anticiper les évolutions du marché et de répondre aux exigences des secteurs stratégiques", a-t-il ajouté, estimant qu'en créant "ce pont entre nos lauréats et les entreprises, nous nous assurons que nos talents sont prêts à relever les défis technologiques et environnementaux de demain tout en contribuant activement au développement économique du pays".

Ce Forum, a-t-il poursuivi, constitue aussi une occasion pour s'imprégner de la culture de l'entreprise, renforcer les compétences des étudiants par rapport à leur métier de spécialisation et développer les partenariats.

Le DG de l'EMSI a également souligné qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle et les changements climatiques, les offres de formation doivent être adaptées à ces transformations.

Implantée dans plusieurs villes marocaines (Rabat, Marrakech, Casablanca, Fès et Tanger), l'école compte plus de 16.000 étudiants et plus de 20.000 lauréats, a-t-il dit, ajoutant qu'elle constitue un véritable modèle de réussite pour le Maroc et s'inscrit dans le cadre des stratégies nationales en développant des formations en phase avec les besoins de compétences du marché du travail.

Approchées par la MAP, des entreprises exposantes ont exprimé leur souhait de prendre part au potentiel qu'offre l'EMSI au marché de l'emploi et d'explorer les possibilités de recruter les nouveaux talents ainsi que de proposer des stages et des opportunités professionnelles pour les projets de fin d'études.

De leur côté, des étudiants, qui ont été nombreux à participer à cet événement, ont déclaré à la MAP, que ce forum constitue une opportunité pour approcher plus de 80 entreprises, sur place, afin d'avoir un contact direct avec les entreprises de différents secteurs, de trouver un stage de pré-embauche voire un premier emploi.

En marge de cette 10 édition, M. Essaaidi a procédé à la signature des conventions de partenariat avec cinq entreprises à savoir "Axa", "Gecitram", "Dropteam", "Exakis Nelite", "Theodo", "Supoer Auto", en vue de contribuer à développer des compétences des lauréats de l'EMSI et développer le champ académique. Les termes de ces conventions s'inscrivent dans la logique de l'innovation pédagogique à travers des partenariats avec des entreprises pour essayer d'aligner les offres de formation avec les besoins du monde de l'entreprise.

Après Rabat, le Forum EMSI Entreprises fera escale à Casablanca (12 décembre 2024), Marrakech (21 décembre 2024) et Tanger (17 janvier 2025).

L'EMSI s'engage pour un avenir durable et une formation de qualité. Depuis sa création, l'EMSI s'est imposée comme la référence en matière de formation d'ingénieurs au Maroc. L'institution s'engage pleinement à doter ses lauréats des compétences nécessaires pour répondre aux évolutions des secteurs stratégiques et aux exigences du marché national et international.

Le Forum EMSI Entreprises est un axe fondamental dans cette démarche, offrant aux étudiants une passerelle vers le marché du travail et consolidant la réputation de l'EMSI comme une école pionnière dans la formation d'ingénieurs compétents et engagés pour un avenir durable.

L'édition précédente du Forum EMSI Entreprises a rassemblé 261 entreprises et 800 représentants d'entreprises, tout en attirant plus de 7.900 visiteurs et en offrant l'opportunité de conclure 40 nouveaux partenariats fructueux. Fort de ce succès, le Forum poursuit sa mission de faciliter les échanges et les rencontres professionnelles, offrant une véritable plateforme de networking pour les futurs ingénieurs et les recruteurs.

Fondée en 1986 et reconnue par l'État, l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) est la première école d'ingénieurs privée au Maroc, et est membre de Honoris United Universities, le premier réseau panafricain d'enseignement supérieur privé.

Forte de 38 ans d'expérience, l'EMSI compte aujourd'hui 18 campus dans cinq villes du Royaume (Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger et Fès), forme environ 14.500 étudiants en ingénierie et dispose d'un réseau de plus de 20.000 lauréats en poste au Maroc et à l'international.

L'EMSI propose six cursus de formation en ingénierie, à savoir "Ingénierie Informatique et Réseaux", "Ingénierie Automatismes et Informatique Industrielle", "Génie Civil, Bâtiments et Travaux Publics", "Génie Financier", "Génie Industriel", "Génie Electrique et Systèmes Intelligents".