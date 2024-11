Casablanca — Des conférenciers ont souligné jeudi à Casablanca le rôle de la Marche Verte et de la Fête de l'Indépendance en faveur de la promotion du civisme ainsi que la préservation de l'identité nationale.

Lors de cette conférence organisée par le Centre de documentation et des activités culturelles relevant de la Délégation régionale des affaires islamiques de Casablanca-Settat sur le thème "La Marche Verte et la Fête de l'Indépendance : Une épopée d'unité et d'avenir", les intervenants ont mis en lumière les dimensions nationales et historiques de ces deux glorieux événements ainsi que leur rôle dans la consolidation de l'intégrité nationale et la promotion du développement durable.

Deux événements historiques majeurs qui contribuent à la promotion des valeurs civiques, la sensibilisation au sujet de l'importance de l'unité nationale dans l'instauration de la stabilité et la réalisation du développement, outre la consécration des valeurs de la solidarité et de la cohésion sociale, ont-ils noté lors de cette conférence nationale organisée à l'occasion de la célébration des anniversaires de la Marche Verte et de la Fête de l'Indépendance.

Pour Redouane Ghanimi, enseignant du Fiqh (Jurisprudence islamique) à l'université Ibn Zohr d'Agadir, la Marche Verte et la Fête de l'Indépendance représentent un héritage national important qu'il s'agit de mettre à profit dans l'éducation des générations futures, notant que la célébration des événements historiques sert à renforcer la mobilisation ainsi que le sentiment d'appartenance à la nation.

"La célébration des fêtes nationales est loin d'être un luxe mais bel et bien un instrument favorisant le renforcement de la mémoire collective tout en étant une source de fierté", a-t-il affirmé, avant de plaider pour la promotion des valeurs civiques chez les jeunes à l'appui des enseignements de ces deux glorieuses fêtes nationales et ce, pour les inciter à mieux servir leur patrie.

Pour sa part, Mohamed Assila, expert en intégration et en pédagogie en Allemagne, a mis en avant le rôle important de l'institution d'Imarat Al Mouminine dans la préservation de l'unité nationale ainsi que la consolidation de l'identité marocaine chez les Marocains du monde, et ce, à l'occasion de la célébration des anniversaires de la Marche Verte et de la Fête l'Indépendance.

"L'institution d'Imarat Al Mouminine joue un rôle crucial dans la préservation de l'identité islamique marocaine face aux défis culturels et autres posés, étant donné qu'elle unit les Marocains d'ici et d'ailleurs autour de valeurs communes", a-t-il souligné, avant d'ajouter que la Marche Verte et la Fête de l'Indépendance illustrent admirablement l'unité de la nation marocaine et renforcent chez les Marocains le sentiment d'appartenance à la patrie.

Autre intervenant, Mohamed Zahraoui, enseignant de sciences politiques et de droit constitutionnel à l'université Chouaib Doukkali d'El Jadida, qui a lui aussi mis l'accent sur l'importance capitale de la célébration de ces deux fêtes nationales au vu des enseignements qu'elles inspirent, illustrant la communion qui existe entre le Trône et le peuple, outre leur rapport avec l'édification institutionnelle du Royaume depuis l'indépendance à ce jour.

Et d'estimer que l'évocation de ces deux événements cruciaux dans l'histoire du Maroc devrait se faire de manière intelligente auprès des générations montantes.

De même, Abdelfettah Belaamchi, enseignant de relations internationales à l'université Cadi Ayyad de Marrakech a relevé que la glorieuse Marche Verte est un événement qui illustre la relation unique qui existe entre le Trône et le peuple tandis que la Fête de l'Indépendance représente la lutte des Marocains pour la liberté, deux épopées qui contribuent à la promotion des valeurs du civisme.

Et de conclure en affirmant que la société marocaine, consciente de l'importance des questions nationales, est appelée à prendre activement part aux initiatives visant à promouvoir l'esprit civique et surtout à rester toujours mobilisée en faveur de la consolidation de l'intégrité nationale et des acquis obtenus sur ce chemin.