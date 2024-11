Sénégal: Salon du livre de jeunesse et pour enfants - La deuxième édition innove

Le Centre culturel Blaise Senghor de Dakar accueille, pour la deuxième fois, le Salon du Livre de Jeunesse et pour Enfants, organisé du 20 au 24 novembre 2024. Ce Salon promeut la lecture et l'écriture. Pour la présente édition dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier, mardi 20 novembre, Dakar-Livres, organisateur principal de cet évènement, a dévoilé plusieurs innovations parmi lesquelles des cérémonies de dédicaces, les ateliers de lectures et de contes avec les élèves, les leçons inaugurales et l'insertion des langues nationales...

C'est le monde de la littérature qui s'est retrouvé hier, mardi 20 novembre 2024, au Centre Culturel Blaise Senghor de Dakar, à l'occasion de l'ouverture officielle de la deuxième édition du Salon du Livre de Jeunesse et pour Enfants, organisé par Dakar-Livres. Cet évènement qui réunit des pays Africains et Européens tels que la Côte d'Ivoire, le Mali, la France, la Suisse... a opéré quelques innovations qui caractérisent ainsi sa particularité.

D'abord, la cérémonie d'ouverture a été marquée par une des innovations telles que l'organisation d'ateliers de lecture et de conte avec des enfants du préscolaire, de l'élémentaire et du moyen-secondaire, dans la cadre d'ateliers de lecture et de conte animés par El Hadji Lébönne, mais aussi par des dédicaces de livres. A la suite des ateliers, il y a eu la prononciation de leçons inaugurales de l'événement.

Aussi, contrairement à la première, cette deuxième édition admet l'insertion des langues nationales comme le Pulaar, le Wolof, le Serère, le Joola qui, en réalité, souligne le Directeur de Dakar-Livres, «devrait être mieux promues pour un excellent enracinement». L'objectif, selon Serigne Abdoul Dramé, «est de permettre à nos autorités de compléter leur grand vœux qui consiste à insérer ces langues-là au niveau des écoles, dans l'optique de permettre une meilleure éducation pour l'avenir de nos jeunes», a-t-il indiqué.

Dans cette promotion des langues nationale, Alassane Cissé, Commissaire de Dakar-Livres, annonce l'organisation, vendredi prochain, des ateliers d'écriture en langues, avec le président de l'Union des écrivains en langues Africaines, Cheikh Adramé, également avec Ndèye Codou Fall Diop et sa maison d'édition qui promeut les langues africaines.

Dans cette promotion de la lecture, M. Cissé a profité de cette occasion pour plaider en faveur de la promotion des bibliothèques familiales, publiques et scolaires. Pour le Commissaire de Dakar-Livres, «c'est dans les bibliothèques que les jeunes trouvent des connaissances. Et il faut pousser les jeunes à lire, parce que plus les jeunes lisent, moins il y aura de violences.»