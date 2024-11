Afrique Australe: L'Académie de Liverpool envoie 14 éléments

La sélection masculine des moins de 17 ans de Maurice participera au Championnat U17 organisé par la COSAFA du 4 au 13 décembre. Initialement programmée au Mozambique, la compétition a été délocalisée, l'organisation s'attelant actuellement à trouver un pays hôte. En attendant, Maurice peaufine sa préparation et enregistre le renfort de 14 éléments provenant de l'Académie de Liverpool au sein de la présélection.

Le Championnat COSAFA des moins de 17 ans fait son retour au calendrier cette année. Le tournoi aura une saveur particulière puisqu'elle offre une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans prévue l'an prochain. Cette compétition aura lieu en Côte d'Ivoire et les deux finalistes qui émergeront au terme du tournoi de la Cosafa se rendront au pays des éléphants.

Le tirage au sort du Championnat U17 a déjà été effectué même si des rectifications pourraient être apportées notamment à cause du désistement du Mozambique en tant que pays hôte. En attendant, Maurice se retrouve dans le groupe C en compagnie de l'Afrique du Sud, du Botswana et des Comores. Des adversaires que les U17 quadricolores devront prendre au sérieux d'autant que seul le premier de chaque groupe sera qualifié pour la demi-finale alors que le meilleur deuxième sur l'ensemble des trois poules aura aussi ce ticket.

Le groupe A est constitué du Mozambique, de l'Angola du Malawi et du Lesotho. La poule B comprend les tenants du titre, la Zambie, ainsi que la Namibie, le Zimbabwe et l'Eswatini. Le groupe envoyé par Liverpool est pour l'heure composé de Yanis Ramgutty, Nadish Purang, Nicolas Fanor, Ethan Duportail, Emilio Bongarçon, Greg Hortance, Hans Ballea, Nigel Marday, Stewel Beeharry, Boloa Ronavsing, Anna Anneyel, Shayan Ramasamy, Aaron Fong et Chris Vielle.