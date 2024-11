Ile Maurice: Bérenger ne sera pas aux Affaires étrangères

Le cabinet ministériel de Navin Ramgoolam sera officialisé ce vendredi 22 novembre, selon la répartition de 14 au Parti travailliste, 8 au Mouvement militant mauricien (MMM), 1 à Nouveaux Démocrates et 1 à Rezistans ek Alternativ. À hier soir, les spéculations allaient bon train dans le giron de l'Alliance du changement. Qui des 62 élus seront nommés ministres et qui seront les Junior Ministers? Qui sera sacrifié malgré un excellent score aux élections ? Combien de femmes ministres ?

Selon les informations glanées, la liste était presque finalisée hier matin, mais on attendait toujours une réponse de Rezistans ek Alternativ qui aurait exprimé une préférence pour le ministère du Travail. Sauf que cela pourrait être perçu comme une source de conflit d'intérêts en raison de son engagement connu comme mouvement syndical. Ramgoolam et Subron ont longuement échangé sur la question.

Autre information à retenir : Paul Bérenger ne sera pas le prochain ministre des Affaires étrangères, position qui lui aurait été proposée. La raison est que le leader du MMM n'aimerait plus les déplacements en avion et que ce poste requiert de nombreux déplacements à l'étranger. À hier, plusieurs autres possibilités étaient étudiées pour Paul Bérenger, qui sera le prochain Deputy Prime Minister. La décision d'avoir un ou deux vice-Premiers ministres (l'ancien régime en comptait deux : Leela Devi Dookun-Luchoomun et Anwar Husnoo) n'avait pas encore été tranchée, même s'il est convenu que Shakeel Mohamed soit le numéro trois du gouvernement.

Comme tous les 60 élus ne pourront pas être casés sur un maroquin ministériel, il y aura forcément des frustrés surtout parmi ceux qui n'ont jamais eu de portefeuille et qui estiment que «leur heure est arrivée». Si le nombre de tickets est déjà arrêté après discussions avec les différents partenaires de l'Alliance du changement, en revanche, une ou deux permutations étaient encore possibles à hier soir, étant donné que c'est le Premier ministre seul qui décide de la composition de son cabinet ; il doit avoir une vue d'ensemble pour balancer les différents quotas (politique. ethnique, régions géographiques, gender, etc.).

L'entourage du Premier ministre se défend d'avoir mis du temps à finaliser la liste des ministres. «C'est un travail bien plus compliqué que cela ne le paraît. Le président Macron avait pris 51 jours pour former son cabinet. Les ministres jouent un rôle important dans la mise en oeuvre de la politique gouvernementale et se doivent d'être solidaires envers le PM ainsi qu'envers leurs collègues du cabinet», ajoute t-on. Raison pour laquelle des «team players» seront privilégiés sur ceux qui aiment faire cavalier seul.