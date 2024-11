Ile Maurice: L'ex-CI Pursun porte plainte au CCID contre l'ex-CP Dip

L'ancien commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip, fait l'objet d'une plainte déposée par l'ex-Chief Inspector (CI), Lallah Pursun, hier, au Central Crime Investigation Department (CCID). Après plus de 30 ans de service, ce dernier a dû prendre sa retraite en avril 2024, à l'âge de 61 ans. Dans sa plainte, il déclare avoir été victime d'injustices et de persécutions de la part de l'ex-CP, notamment en raison de multiples transferts injustifiés durant ses trois dernières années de service.

Il précise avoir été transféré plus de dix fois, notamment des postes de police de Goodlands, de Baie-du-Tombeau, d'Abercrombie et de Terre-Rouge, jusqu'à la Special Support Unit (SSU), où il a servi dans plusieurs divisions (SSU 1, SSU 4 et SSU 6). Selon lui, ces transferts constants ont eu un impact négatif sur sa santé mentale, contribuant à un grand stress et à la détérioration de son bien-être. Il explique avoir été «bouleversé» par ces mouvements incessants et a fini par prendre la décision de se retirer plus tôt que prévu, malgré le fait qu'il aurait pu servir encore quelques années. Lallah Pursun espère que l'enquête menée par le CCID suivra son cours et que ce dernier prendra les mesures appropriées contre l'ex-CP, afin de faire la lumière sur cette situation de harcèlement présumé.

Dans sa plainte, l'ex-officier Pursun mentionne également qu'il croit que le harcèlement qu'il a subi avait une motivation politique. Selon lui, ce traitement injuste pourrait être lié à ses années de service au National Security Service, où il a travaillé pendant 17 ans, de 1999 à 2014, puis, de 2017 à 2019, sous le régime du Parti travailliste. Il estime que sa carrière de 34 ans au sein de la police aurait pu se poursuivre avec davantage de promotions, si les circonstances avaient été différentes. L'ex-policier souligne qu'il a œuvré dans diverses unités policières de manière exemplaire, notamment au sein de l'Anti Drug and Smuggling Unit, du Metro North, de la division Eastern, de la Northern, de la SSU, de la National Intelligence Unit, de la Divisional Support Unit et de la Special Mobile Force. Il insiste sur le fait qu'il a eu un dossier impeccable tout au long de sa carrière, ce qui rend encore plus difficile à accepter la manière dont il avait été traité dans ses dernières années de service.