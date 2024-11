Sénégal: Fertilité et santé des sols - Des acteurs mobilisés pour des solutions adaptées

Les spécialistes des engrais et des sols, engagés dans la promotion d'une agriculture productive et durable, se sont réunis à Dakar les 19 et 20 novembre 2024. L'objectif principal de cette rencontre était de définir des solutions adaptées aux besoins spécifiques des pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel.

Face au défi croissant de la souveraineté alimentaire, la question cruciale de la fertilité et de la santé des sols s'impose avec acuité. C'est dans ce cadre qu'un atelier national du Hub pour les engrais et la santé des sols en Afrique de l'Ouest et au Sahel a été organisé à Dakar. Ce hub constitue une plateforme dédiée à la collecte et à l'analyse des besoins des pays de la région, dans le but de proposer des réponses collectives et coordonnées. L'enjeu est d'identifier des solutions concrètes et efficaces pour renforcer la production et la productivité agricoles dans ces zones.

Bocar Diagana, économiste agricole et représentant du Centre international pour le développement des engrais (IFDC) au Sénégal, a replacé ces enjeux dans leur contexte global. Il a déclaré : «Le Sénégal fait face au défi majeur de la souveraineté alimentaire. Pour y parvenir, il est essentiel de produire suffisamment pour nourrir les populations. Cette production repose sur des sols fertiles, eux-mêmes nécessitant un entretien et un enrichissement constants.»

M. Diagana a également souligné que «la santé des sols est une priorité incontournable face aux défis liés aux changements climatiques, aux perturbations sociopolitiques et aux difficultés d'approvisionnement en intrants agricoles. D'où l'importance d'investir dans des sols sains, capables de soutenir une productivité agricole accrue et, par là-même, de garantir la souveraineté alimentaire.»

Il a, en outre, insisté sur la nécessité d'une «synergie entre les compétences techniques et les actions des institutions internationales spécialisées en agronomie, en sciences des sols et en formation. En combinant ces expertises à des investissements nationaux, appuyés par une assistance technique et financière, les objectifs de développement agricole peuvent être atteints.»

El Hadji Mamadou Ass Thiane, conseiller juridique au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, représentant le ministre lors de cet atelier, a rappelé l'importance stratégique de ce Hub régional. Il a déclaré que cette initiative permet au ministère de mobiliser des ressources financières au bénéfice des producteurs et du gouvernement sénégalais.

«Ce fonds vise à améliorer l'équipement et la formation des agriculteurs afin de leur permettre d'atteindre les objectifs de production agricole. Par ailleurs, il est attendu un impact financier significatif qui contribuera à stimuler la production nationale. À terme, ces efforts devraient réduire de manière substantielle les importations de produits alimentaires, lesquelles s'élèvent actuellement à 1 000 milliards de francs CFA par an», a-t-il affirmé.

Pour mémoire, cet atelier national du Hub pour les engrais et la santé des sols en Afrique de l'Ouest et au Sahel, organisé les 19 et 20 novembre 2024 à Dakar, s'inscrit dans la continuité du lancement technique de ce Hub régional, qui s'était tenu les 27 et 28 juin 2024 à Ibadan, au Nigeria.