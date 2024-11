Madagascar: Guénolé Ravelomahafaly - Troisième Malgache vice-président international de la JCI

La Jeune Chambre Internationale Madagascar affiche un bilan positif de l'année d'exercice 2023-2024.

La Jeune Chambre Internationale Madagascar (JCI), dirigée par sa Présidente Sandra Tiana, bouge et fait bouger les choses. L'élection de Guénolé Ravelomahafaly à la Vice-Présidence Internationale à Taïwan en est une preuve. L'ancien président de la JCI Madagascar (2021) et ancien membre du bureau national de son organisation figure parmi les 17 vice-présidents internationaux de cette entité. Une ascension qui n'était pas le fruit du hasard à en croire Sandra Tiana.

« Le sénateur Guénolé Ravelomahafaly s'est fait remarquer par son engagement et son leadership depuis qu'il a été président de la JCI Madagascar en 2021», nous a-t-elle confié en marge d'un entretien avec la presse locale à Antsahavola, hier. L'existence d'un système de mentorat et de coaching au sein de la JCI a donc permis d'orienter l'atteinte de ce niveau d'implication. Il conviendrait de noter que depuis ses 37 ans d'existence, la branche malgache a pu faire élire trois vice-présidents internationaux, à savoir : Razafimandimby Andriamandranto (1995), Rajerison Mbolamalala (2015 ) et Ravelomahafaly Guénolé (2025).

Chantiers

Pour le vice-président international fraîchement élu, le défi de ce mandat d'une année sera d'aligner le plan d'actions de la JCI Internationale à ceux des plans d'actions nationaux et locaux des pays dont il aura la responsabilité. Guénolé Ravelomahafaly aura, en effet, à sa charge sept pays : Sénégal, Mali, Burkina Faso, Gabon, Cameroun, Guinée, et Côte d'Ivoire. Durant ce mandat d'un an, il aura comme mission d'appuyer ces pays dans l'atteinte des objectifs de la JCI. Il a également la mission de la réalisation des plans d'actions relatifs à son mandat d'un an. Par ailleurs, l'entretien d'hier a également permis de savoir que la JCI va fêter son 110ème anniversaire en 2025. Une année charnière pour l'organisation et spécialement ces deux membres dont l'un sera vice-président international et l'autre membre du comité d'organisation de la célébration de ce jubilé.