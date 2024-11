Madagascar: Nature - L'UICN pour la conservation des ressources marines

Les herbiers de phanérogames jouent un rôle prépondérant dans l'environnement marin, notamment, l'oxygénation de l'eau, le stockage du carbone, la source de nourritures des animaux aquatiques. Cependant, ces deux dernières décennies, ces plantes sont menacées à cause du réchauffement climatique et de la surexploitation humaine.

La situation est alarmante, et n'a pas laissé indifférente l'Union International pour la Conservation de la Nature (UICN). Dans le cadre du projet de résilience côtière et océanique de l'Océan Indien occidental - Western Indian Ocean Coastal and Ocean Resilience (WIOCOR), un projet mis en oeuvre par l'UICN dans son programme Grande muraille bleue, et financé par le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM).

De ce fait, cette organisation intergouvernementale incite les ONG ainsi que les associations des régions DIANA et SAVA à participer. En effet, ces entités citées seront soutenues. « Nous vous sollicitons pour appuyer nos communautés locales gestionnaires d'AMP, TGRH, LMMA, les associations de femmes, associations de jeunes, à soumettre dans le portefeuille 20 000 USD à 40 000 USD. Nous invitons aussi les centres de recherche, les ONG, les associations ... qui peuvent gérer un portefeuille plus grand (50 000 à 100 000 USD) à soumettre des projets pertinents sur la préservation et restauration des prairies sous-marines... Les intéressés sont invités à consulter ces liens https://iucn.org/node/42411, https://www.greatbluewall.org/... La date limite de soumission des dossiers de projet est reportée pour le 5 décembre 2024 », d'après le document de l'appel à projet pour la conservation et la restauration des herbiers marins, et pour le développement d'une économie bleue durable ».

Cette initiative vise à intégrer les herbiers marins dans les aires marines protégées, réduire l'impact des activités humaines provoquant le chamboulement de l'écosystème. Les ressources naturelles sont des richesses inestimables puisqu'elles contribuent largement au développement économique. La protection de ces trésors est plus qu'une mission, elle doit faire partie intégrante de la culture afin que la descendance puisse en hériter. faisant partie du patrimoine, la biodiversité détermine l'identité d'une nation.

En somme, la vie des Malgaches, les habitants des zones littorales en particulier, est étroitement liée à l'environnement marin, constituant la principale source de revenus de nombreuses familles. Donc, l'offre de l'Union international pour la conservation de la nature (UICN) va permettre aux communautés locales de défendre les biens communs naturels. La responsabilité de chacun entraîne la prospérité de tous !