Madagascar: Filatex - Dix ans de création de surfaces et d'emplois

Filatex Immobilier célébrera son 10e anniversaire d'implantation à Madagascar. Pendant ces années, plus de 280 000 m² de surface ont été construits et 39 000 emplois créés. Depuis le début, son défi a été de faire émerger de nouvelles villes et d'avoir un impact sur les quartiers, la population, l'économie nationale, et surtout sur le secteur immobilier.

« Actuellement, le secteur immobilier est en pleine croissance dans la capitale grâce à une demande soutenue, avec de nombreux projets en cours. Malgré des progrès dans certains quartiers, Madagascar fait face à un déficit de plus de 1,5 million de logements et à des défis de qualité de l'habitat. Les normes de construction demeurent un enjeu crucial pour les autorités et les acteurs du marché immobilier. Mais pour donner vie à ses projets, Filatex Immobilier a fait appel à des architectes de renommée internationale tels qu'Odile Decq, Josip Vrane ou encore le studio d'architecture MYAA. Ces collaborations ont permis de créer des espaces de vie et de travail uniques, alliant esthétique et fonctionnalité », a déclaré le directeur commercial, Stephen Andriantsimbazafy.

En effet, Filatex a importé la culture de l'achat de produits immobiliers sur catalogue. Le site de Malaga, en symbiose totale avec les ressources naturelles, situé à Ivandry, fraîchement aménagé à partir d'un marécage, devient son site emblématique. Et pour marquer ses dix années, Jardin Vega est en train de se construire, offrant ainsi un nouvel espace vert au coeur du quartier d'Ankorondrano, renforçant ainsi sa position sur le marché et son engagement envers l'environnement. Filatex Immobilier, fort de ses réalisations, poursuit cette stratégie en prévoyant d'achever plus de 140 000 m² de nouvelles surfaces dans l'année à venir.