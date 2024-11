Maroc: CDH - Le Bahreïn salue le rôle majeur du pays en matière de promotion des droits de l'Homme sur les plans national et international

Rabat — Le Royaume de Bahreïn a salué, jeudi à Rabat, le rôle majeur que joue par le Maroc en matière de promotion et de préservation des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale.

Dans une allocution à l'ouverture de la Retraite du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies (CDH), qui se tient les 21 et 22 courant, à l'initiative de la Présidence marocaine du CDH, le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdullatif Bin Rashid Al Zayani, a mis en avant le grand intérêt et l'importance que le Royaume du Maroc accorde aux droits de l'Homme, à leur promotion, à leur renforcement à et la diffusion des nobles valeurs des droits humains.

La place et l'aura internationale distinguées dont jouit le Maroc dans ce domaine vital témoignent de son leadership en la matière, a-t-il ajouté.

La présidence du Maroc du Conseil des Droits de l'homme de l'ONU est, dans ce sens, une illustration des succès réalisés par le Royaume dans son action agissante en faveur de la promotion des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, a souligné le chef de la diplomatie bahreïnie.

Il s'est, en outre, félicité de l'organisation au Maroc de la Retraite du CDH, ce qui traduit l'attention particulière qu'accorde le Royaume, sous la Sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la question de la promotion des droits de l'Homme aux niveaux national et international.

M. Al Zayani a rappelé, par ailleurs, les réalisations de son pays dans ce domaine ainsi que les différentes initiatives bilatérales et internationales visant la promotion et la protection des droits humains.

Cette Retraite connaît la participation d'ambassadeurs représentants permanents des États membres du CDH, des coordonnateurs des groupes régionaux et politiques des Nations unies, de la Présidente du Comité de coordination des procédures spéciales et des ONGs parties prenantes des travaux du CDH.

Elle a pour objectif de débattre des principaux défis et enjeux auxquels la communauté internationale est confrontée dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l'Homme, et d'explorer les voies de la réforme du CDH, organe central de l'ONU dans le domaine des droits de l'Homme.