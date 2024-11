Maroc: Fès - Le 9ème congrès international de toxicologie se penche sur 'la simulation en toxicologie'

Fès — La Simulation en toxicologie a été au centre des débats à l'occasion du 9ème congrès international de toxicologie, qui s'est ouvert, jeudi à Fès, à l'initiative de la Société Marocaine de Toxicologie Clinique et Analytique (SMTCA).

Intervenant à l'ouverture de cette rencontre internationale, la présidente de la SMTCA, Sanaa Achour a indiqué que cette manifestation est une opportunité pour les étudiants, les médecins, les chercheurs dans le domaine de la toxicologie et les experts, de s'arrêter sur les nombreuses expériences de gestion des risques dans le domaine chimique, d'autant plus, a-t-elle expliqué, que la simulation permet de créer des situations d'urgence liées aux intoxications médicamenteuses, chimiques ou naturelles dans un cadre scientifique et pédagogique.

La conférence, au cours de laquelle plus d'une centaine d'exposés seront présentés et à laquelle participeront de nombreux experts et chercheurs a choisi pour la quatrième fois la ville de Fès pour la richesse de son patrimoine historique et culturel, a-t-elle indiqué.

Initié en collaboration avec la Faculté de Médecine, de Pharmacie et de Dentisterie de l'Université Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès, le CHU Hassan II de Fès et le Centre marocain de lutte antipoison et de pharmacovigilance, ce congrès traite de plusieurs sujets dans le cadre de sessions scientifiques.

Il s'agit des "simulations en toxicologie", "les simulations de risques chimiques", "les risques chimiques en milieu professionnel et environnemental", "les intoxications dues aux stimulants et aux compléments alimentaires" et "les intoxications dues aux plantes".

Outre des tables rondes et des travaux pratiques, un atelier abordant le thème de la gestion des risques chimiques sera organisé et encadré par des experts locaux et internationaux dont les Etats-Unis. Des simulations de situations réelles seront organisées au profit des participants.

Ce congrès se veut un espace d'échange et de coopération pour améliorer la sécurité dans le domaine de la toxicologie grâce à l'innovation pédagogique et au partage d'expériences scientifiques liées à la simulation en la matière en mettant l'accent sur les méthodes et les meilleures pratiques.