Congo-Brazzaville: Musique - Dadju et Tayc en concert le 25 décembre à Brazzaville

Deux artistes phares de la scène musicale française, Dadju et Tayc, se produiront ensemble pour une soirée inoubliable, le 25 décembre prochain, à Brazzaville pour le bonheur de leurs fans.

Le concert célébrera la diversité musicale et créera une expérience immersive pour les fans. Dadju et Tayc souhaitent partager au public leur passion pour la musique et offrir une soirée festive mémorable. Ils interpréteront leurs plus grands succès, incluant des titres comme "N'y pense plus" et "Comme toi" de Tayc; "Bande organisée" et "Garde la tête haute" de Dadju. Il est aussi prévu des collaborations surprises et des performances exclusives, y compris des extraits de leur album commun "Héritage", sorti le 16 février dernier. Des titres tels que "I love you" et "Makila : Wablé" de cet album seront particulièrement bien accueillis.

Le concert accueillera plusieurs invités spéciaux, dont Vinny Baltazar et Tidiane Mario, qui apporteront une touche supplémentaire à cette soirée musicale. En plus de la performance musicale, il proposera des activités diversifiées telles que des jeux, des concours et des animations pour les enfants. Des stands de nourriture et de boissons seront également disponibles pour agrémenter la soirée.

Dadju, de son vrai nom Djuna Nsungula, est né le 2 mai 1991 à Bobigny, en France. Il est issu d'une famille de musiciens, étant le frère cadet de Maître Gims et le fils de Djanana Djuna, un ancien membre du groupe Viva la Musica de Papa Wemba. Dadju a commencé sa carrière musicale au sein du duo The Shin Sekaï avec Abou Tall, avant de se lancer en solo.

Sa carrière a véritablement décollé avec la sortie de son premier album solo "Gentleman 2.0" en 2017, qui a été certifié disque de diamant en France. Parmi ses distinctions, il a remporté plusieurs NRJ Music Awards, et a été nominé aux Victoires de la musique. Ses collaborations avec des artistes internationaux comme Soprano, Niska, M. Pokora et Master KG ont largement contribué à sa renommée internationale.

De son côté, Tayc, de son vrai nom Julien Bouadjie, est né le 2 mai 1996 à Marseille, en France. D'origine camerounaise, il a grandi en écoutant différents styles de musique, ce qui a influencé son propre style musical qui est un mélange unique de R&B, de soul et de musique afro.

Tayc a débuté sa carrière musicale en 2012, mais c'est en 2019 qu'il a vraiment percé avec la sortie de son album "Nyxia" qui a été acclamé par la critique. Sa popularité a continué de croître avec des titres phares tels que "Le temps", "Comme toi" et "Dodo". Il est également connu pour ses performances captivantes et ses clips musicaux soignés.

En plus de ses succès musicaux, Tayc a reçu plusieurs distinctions, notamment des nominations aux NRJ Music Awards et aux MTV Europe Music Awards. Il a collaboré avec de nombreux artistes, y compris Leto, Tiwa Savage et Zaho, ce qui a contribué à sa notoriété internationale.

L'album collaboratif "Héritage" avec Dadju a marqué une nouvelle étape dans sa carrière, montrant sa capacité à fusionner différents genres musicaux tout en restant authentique à ses racines. Ce concert sera une opportunité unique de vivre une soirée à la fois agréable et ludique avec Tayc et Dadju, et de découvrir la richesse de la musique française. Les deux artistes musiciens souhaitent que tous les amoureux de la bonne musique et de l'ambiance rehaussent de leur présence la fête culturelle en vue.