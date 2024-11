Maroc: Démantèlement d'une cellule terroriste affiliée à 'Daech' dans le cadre des opérations sécuritaires conjointes entre le pays et l'Espagne (BCIJ)

Rabat — Le Bureau Central d'Investigations Judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) et le Commissariat général des renseignements de la Police espagnole ont procédé, vendredi, au démantèlement d'une cellule terroriste affiliée à l'organisation "Daech" au Sahel, constituée de 9 membres, dont 3 s'activaient à Tétouan et F'nideq et 6 autres à Madrid, Ibiza et Sebta.

Les perquisitions effectuées aux domiciles des mis en cause, dans le cadre de cette opération sécuritaire conjointe et simultanée entre les services sécuritaires marocains et espagnols, ont permis la saisie d'armes blanches et de matériel informatique, qui seront soumis à l'expertise numérique nécessaire, indique un communiqué du BCIJ.

Selon les enquêtes préliminaires réalisées, les mis en causes, dont des anciens détenus dans des affaires de terrorisme en Espagne, faisaient l'apologie de la pensée de "Daech" et tenaient des réunions à Sebta et Tétouan, dans le cadre de la planification et la coordination visant à commettre des actes terroristes au nom de "Daech", avant de rejoindre les rangs de la branche de cette organisation terroriste dans la région subsaharienne du Sahel.

La même source a précisé que les personnes appréhendées à Tétouan et F'nideq ont été placées en garde à vue sous la supervision du parquet compétent chargé des affaires de terrorisme et d'extrémisme et ce, dans le but d'élucider leurs ramifications internes et externes et leur degré d'implication dans les projets terroristes planifiés par les membres de cette cellule.

Cette opération conjointe, note le communiqué, s'inscrit dans le cadre de la coordination sécuritaire continue et distinguée entre les services sécuritaires marocains et leurs homologues espagnols visant à faire face aux menaces terroristes qui guettent la sécurité des deux Royaumes.