Sénégal: Casamance - Les populations invitées à miser sur les PME et PMI pour impulser une 'véritable dynamique' de développement

Ziguinchor — Le secrétaire d'État au développement des Petites et moyennes entreprises (PME) et Petites et moyennes industries (PMI), Ibrahima Thiam, a invité jeudi les populations à miser davantage sur les sous-secteurs relevant de son domaine, en vue d'impulser "une véritable dynamique de développement" dans les régions du sud du Sénégal.

"Il faut miser davantage sur les PME et PMI aux fins d'impulser en Casamance, une véritable dynamique de développement", a-t-il déclaré.

Il présidait la cérémonie officielle de la deuxième édition du forum des PME-PMI de la Casamance, en présence du gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine.

Des responsables de PME-PMI ainsi que des entrepreneurs venus des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou participaient à ce forum organisé à la place Aline Sitoë Diatta de Ziguinchor pour célébrer l'entrepreneuriat.

Des produits locaux transformés sont exposés sur le site du forum axé sur le thème "PME/PMI et souveraineté alimentaire".

"Le gouvernement ambitionne de faire de la Casamance un pôle agro-industriel et touristique. Dans cette partie du pays, les opportunités d'investissements sont énormes", a fait observer le secrétaire d'État au développement des PME-PMI.

Selon Ibrahima Thiam, ce forum se veut un cadre d'échanges, de réflexion et de synergie entre les acteurs du secteur.

Dans cette optique, il a appelé à sa pérennisation pour en faire un levier de développement des terroirs, notamment dans les régions du sud du Sénégal.

"Nous demandons aux autorités étatiques de valoriser et redynamiser les PME et PMI déjà existantes pour promouvoir l'entrepreneuriat dans cette région naturelle de la Casamance, afin de créer beaucoup de richesses au profit des populations", a plaidé l'initiateur du "forum des PME et PMI de la Casamance", Assane Diatta.

Il a annoncé la création très prochaine de la Fédération des PME et PMI de la Casamance.

Le maire de la commune de Ziguinchor, Djibril Sonko, a demandé aux entrepreneurs de profiter pleinement de ce forum pour faire la promotion du savoir-faire régional et pour relever le défi du développement des PME et PMI longtemps éprouvées selon lui par la rébellion dans la partie méridionale du pays.