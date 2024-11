Afrique: Concours de beauté - Chidimma Adetshina élue Miss Univers Afrique 2024

Grâce à sa beauté, sa résilience et son élégance, la perle nigériane Chidimma Adetshina a été élue Miss Univers Afrique le 16 novembre dernier, à l'Arena Ciudad de Mexico, aux côtés de la Danoise Victoria KjaEr Theilvig, élue Miss Univers 2024.

Chidimma Adetshina a conquis le jury grâce par son intelligence et son engagement social. Rejetée en Afrique du Sud, elle a persévéré pour devenir Miss Univers Nigeria avant d'atteindre le sommet à Mexico. Son éloquence et sa capacité à surmonter les adversités, illustrées par sa réponse à une campagne xénophobe, ont montré sa force intérieure et son dévouement à représenter la véritable essence africaine.

Originaire du Nigeria, Chidimma a connu un parcours semé d'embûches avant de parvenir au titre de Miss Univers Afrique. Début août, elle a fait face à une campagne xénophobe violente en Afrique du Sud, où les autorités ont remis en question sa nationalité. Cependant, avec détermination et grâce, elle a continué à avancer, remportant des concours nationaux et internationaux, jusqu'à atteindre le sommet à Mexico. Son histoire est un exemple de courage et de persévérance pour tous.

Le parcours de la Nigériane est une véritable source d'inspiration, montrant que la persévérance et la détermination peuvent surmonter les obstacles les plus difficiles. Elle a finalement atteint le sommet à Mexico, devenant une figure emblématique de courage et de résilience. C'est une histoire qui encourage et motive beaucoup de personnes à ne jamais abandonner, même face aux plus grandes difficultés.

En devenant Miss Univers Afrique, Chidimma Adetshina a gagné une plateforme mondiale pour défendre des causes qui lui tiennent à coeur, telles que l'éducation des jeunes filles et la lutte contre la pauvreté. Outre les avantages matériels et les opportunités professionnelles, elle jouit d'une visibilité accrue qui lui permet de sensibiliser et de mobiliser des milliers de personnes autour des enjeux sociaux importants.

Le rôle de Miss Univers dépasse la simple célébration de la beauté extérieure. Chidimma incarne cette mission en utilisant sa notoriété pour promouvoir la paix, la compréhension et la solidarité mondiale. En tant que Miss Univers Afrique, elle inspire la jeune génération à croire en ses rêves et à persévérer malgré les obstacles, montrant que la beauté réside aussi dans le caractère et la compassion.

En 2023, la couronne de Miss Univers Afrique avait été remportée par Bryoni Govender de l'Afrique du Sud. Originaire de Kempton Park, elle est une avocate qualifiée, travaillant comme associée stagiaire en attendant son admission au barreau. Elle a été première dauphine de Miss Afrique du Sud 2023 avant de représenter son pays à Miss Univers 2023 à San Salvador, où elle avait atteint le top 20. Elle a également été couronnée Miss Supranational Afrique 2024.

Créé en 1952 par l'homme d'affaires américain William Morris, le concours Miss Univers a eu lieu pour la première fois à Long Beach, en Californie, et a été remporté par Armi Kuusela de Finlande. Depuis, il est devenu l'un des plus prestigieux et médiatisés au monde, attirant des participantes de divers pays chaque année.

Le concours se déroule généralement en décembre et comprend plusieurs étapes, notamment des défilés en costumes nationaux et en maillots de bain, ainsi que des interviews et des compétitions de talents. La gagnante est couronnée Miss Univers et représente l'organisation pendant un an, participant à divers événements et missions humanitaires.