Congo-Brazzaville: Musique - DJ Corbillard sur scène le 7 décembre à Pointe-Noire

Le musicien congolais, Jean Pierre Mabiala, alias DJ Corbillard, livrera un concert inoubliable le 7 décembre prochain dans la ville océane. Avec son style unique et ses performances électriques, il promet de faire danser les Pontenegrins.

Le concert de Corbillard aura pour objectif principal de célébrer la musique et la culture congolaises, tout en offrant un moment inoubliable à ses fans. Le rendez-vous inclura ses hits populaires tels que "Mutuka", "Kimbanda", "Lipeka", et "Ni tembè". Le public pourra également s'attendre à des collaborations surprises et des nouvelles chansons inédites.

En plus de la performance musicale, le concert proposera des activités diversifiées telles que des jeux, des concours et des animations pour les enfants. Des stands de nourriture et de boissons seront aussi disponibles pour agrémenter la soirée. DJ Corbillard sera accompagné par plusieurs artistes invités parmi lesquels Mixton, Pedro Biranda, Mâ Darveline... Ces collaborations promettent de rendre le moment encore plus spécial et mémorable.

DJ Corbillard est un artiste originaire de Brazzaville. Il a sorti plusieurs albums à succès dont "Mutuka" et "Kimbanda" qui ont été bien accuillis par le public. Il a remporté plusieurs prix et distinctions, notamment le Prix de la meilleure performance lors du Festival des arts et de la culture congolaise. Ses collaborations avec d'autres artistes ont contribué à sa renommée.

Il considère les retrouvailles de Pointe-Noire comme une opportunité de célébrer la musique congolaise et de réunir ses fans pour une soirée palpitante. Selon lui, ce concert sera non seulement une performance musicale, mais aussi une plateforme pour promouvoir des messages de positivité, de culture et d'unité.

L'artiste a déclaré que son objectif est de créer une ambiance festive et conviviale où tout le monde pourra profiter et se connecter à travers la musique. Il a aussi mentionné l'importance de ses collaborations avec d'autres artistes locaux, soulignant que ces partenariats ajouteront une richesse et une diversité supplémentaires à la soirée.