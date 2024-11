Tunisie: 321 individus dangereux arrêtés à Béje et Bizerte

De vastes opérations sécuritaires sont menées régulièrement sur tout le territoire pour lutter contre la criminalité et maintenir la sécurité et la stabilité sociale dans le pays.

Hier à l'aube, une descente sécuritaire et des perquisitions dans les gouvernorats de Bizerte et de Béja ont abouti à l'arrestation de 321 individus dangereux jugés et recherchés pour la plupart pour des affaires de trafic de drogue et des délits de droit commun. 20 plaques et morceaux de cannabis, 15.000 comprimés de stupéfiants, 5 fusils de chasse et 500 cartouches ont été saisis dans les lieux perquisitionnés par les unités sécuritaires.