Tunisie: Nabeul accueille le festival international de théâtre pour enfants Néapolis

La 37ème édition du Festival International Néapolis de Théâtre pour Enfants, est prévue du 22 au 29 décembre 2024. Outre la Tunisie, le festival verra la participation de troupes théâtrales en provenance de 16 pays : Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Belgique, Chine, Égypte, Émirats Arabes Unis, Espagne, France, Hongrie, Indonésie, Irak, Iran, Maroc, Palestine et Russie. Des spectacles de théâtre, de danse et des performances pluridisciplinaires sont au programme de cette édition 2024.

Le festival qu'abrite chaque année la ville de Nabeul prévoit une sélection de 21 spectacles dont 12 tunisiens. Nabeul vivra au rythme des spectacles de rue qui auront lieu quotidiennement tout au long de la durée du festival. La programmation couvrira également certaines villes relevant du gouvernorat de Nabeul, à savoir Kélibia, Grombalia, Maâmoura, Korba, Haouaria et Hammamet.

D'autres spectacles seront organisés dans différentes villes à travers la république dont Tunis, Bizerte, Kairouan, Agareb et Sfax. Le festival est habituellement axé sur les sections suivantes : les Journées de Néapolis du théâtre pour enfant, les Journées de Néapolis du théâtre des contes et les Journées de Néapolis du théâtre scolaire qui est une section à vocation internationale pour les institutions scolaires publiques et privées.

Comme chaque année, la programmation parallèle sera composée de conférences, de tables rondes et d'ateliers de théâtre pour enfants et pour adultes. Le Festival international Néapolis du théâtre pour enfants est organisé par l'association Néapolis en partenariat avec la délégation régionale des Affaires culturelles et la municipalité de Nabeul.

Depuis sa première édition en 1980, le Festival s'est donné pour objectif de faire du théâtre pour enfants un outil efficace pour s'exprimer, s'épanouir et former une personnalité équilibrée à travers la culture théâtrale.