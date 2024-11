Congo-Brazzaville: Cinéma - « Mon histoire », un film sur le parcours de Roch Zoko

Le film raconte l'histoire de Roch Zoko, un jeune entrepreneur congolais qui a surmonté de nombreux obstacles pour réussir dans un environnement difficile. Son parcours témoigne de la créativité et du travail acharné pour bâtir une carrière prospère et, chaque étape de sa vie est un exemple de persévérance. Le film sera en avant-première le 30 novembre, à Canal Olympia de Pointe-Noire.

Titulaire d'un master1 en droit des affaires et administration des entreprises, Roch Zoko est arrivé dans le monde professionnel en 2016 par un contrat d'emploi direct dans le secteur maritime. Ambitieux, il est aujourd'hui à la tête d'une grande entreprise comprenant Zoko village, Zoko restaurant, Zoko park, Zoko logistique et voyage, Zoko consulting. « Mon histoire » retrace son parcours, devenu un modèle pour plusieurs. Plus qu'un simple portrait, le film documentaire montre le rôle crucial de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans le développement économique du Congo.

« Ce film n'est pas seulement un récit de réussite personnelle, mais plutôt un appel à la jeunesse africaine, en général, et congolaise, en particulier, en l'encourageant à poursuivre ses rêves. Je serai très ravi de vous voir le 30 novembre dans cette salle en train de suivre non pas seulement un récit sur ma vie, mais surtout un livre de motivation qui pourrait servir à nombreux d'entre vous à s'inspirer de mon parcours pour un jour aussi faire mieux que moi et c'est mon souhait », a-t-il déclaré.

Visionnaire, cet entrepreneur basé à Pointe-Noire, très actif, anime aujourd'hui une communauté rassemblant des dizaines de personnes, hommes et femmes, vieux et petits qu'il motive par ses newsletters, son podcast et ses publications pour leur faire prendre conscience de leur unicité et de passer à l'action. A travers ce film documentaire, il crée des routines simples et efficaces pour aider la jeunesse à construire des projets en adéquation avec sa personnalité et aussi à briser les chaînes qui l'empêchent de prendre de l'envol, tout en développant de façon authentique son image.

« J'ai mis en avant ce film pour parler plus de l'Afrique centrale, parce qu'en Afrique de l'Ouest les gens savent mutualiser les efforts pour emmener plus loin les projets. Contrairement, en Afrique centrale, et précisément au Congo, c'est plus compliqué. Je suis dans un pays où l'entrepreneuriat n'a pas encore eu de lumière et, aujourd'hui avec Roch Zoko, on peut lire des entrepreneurs mais avant c'était plus en politique que les gens brillaient.

Les gens ont encore des freins à vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat, car éventuellement ils ont du mal à avoir du financement, des accompagnements. Le modèle que je me suis fait dans mon pays, c'est de donner une image aux gens qui voudront bien entreprendre mais qui n'ont pas d'accompagnement financier, de suivre mon exemple. Comment faire pour arriver là », a expliqué Roch Zoko.

Avec une approche axée sur le développement personnel, il veut aider les jeunes à avoir de la clarté dans leurs affaires, à découvrir leur potentiel et à réaliser leurs projets professionnels. Le jeune entrepreneur fait désormais partie de cette nouvelle génération des leaders dynamiques qui marquent le Congo et l'Afrique. Il est devenu une des figures incontournables de l'entrepreneuriat que connaît le Congo à l'heure actuelle. Ses initiatives et engagements sont en faveur du bien commun.

"Mon histoire" est un outil pédagogique dans le domaine de l'entrepreneuriat. Se servant de son propre modèle de réussite, à travers des conférences débats, tables rondes, panels de discussions, échanges et témoignages, séances de coaching, il décomplexe ainsi les hommes et femmes qui s'autocensurent et qui n'osent pas sortir de leur zone de confort afin qu'ils donnent la pleine mesure de leur potentiel et de leur talent pour accéder à ce qu'ils désirent être dans la société.