Gabon: Conflit Homme-faune - Les ONGs Space for Giants (SFG) et Panthera signent une convention de collaboration

Entrée en vigueur récemment, cette convention vise à atténuer le conflit Homme-faune (CHE) au Gabon à travers l'installation et le suivi de clôtures électriques mobiles. Cette coopération a pour objectif principal d'améliorer la coexistence entre l'homme et l'éléphant, tout en renforçant la sécurité alimentaire des communautés locales.

La convention veut également promouvoir les meilleures pratiques en matière de conservation, tout en contribuant à un équilibre entre la préservation de la biodiversité et le développement des communautés rurales. Dans ce cadre, reconnu pour son expertise dans la gestion du conflit homme-éléphant, SFG est responsable de l'installation des clôtures, de la formation des bénéficiaires, et du suivi technique des installations.

Par ailleurs, Space for Giants travaille également au Gabon en tant que partenaire technique auprès du gouvernement de la République gabonaise, avec un accent sur l'atténuation du conflit homme-éléphant et la promotion des investissements dans la conservation.

Pour Eric Chehoski, Directeur National de Space for Giants :" Panthera possède une grande expérience dans la réalisation de recherches essentielles pour comprendre les déplacements de la faune, en particulier ceux des grands mammifères. Ils disposent d'une expertise approfondie avec les communautés locales au Gabon et saisissent intrinsèquement l'importance de ces communautés dans leurs activités de conservation. Nous comptons sur leur expérience pour nous aider à élargir notre approche dans l'atténuation du conflit homme-éléphant."

Parallèlement, dans la convention, Panthera est chargée de l'identification des bénéficiaires, suivra l'adhésion aux protocoles de collecte de données sur les tensions et les interactions entre les éléphants et toutes autres espèces sauvages et la clôture électrique. Ces informations permettront d'évaluer l'efficacité du dispositif et d'ajuster les stratégies en conséquence.

Philipp Henschel, Directeur Régional de l'Afrique Centrale et de l'Ouest de Panthera en réaction à cette signature de convention estime que : "Space for Giant participe à l'amélioration des conditions de vie dans les villages par la réduction du conflit homme-éléphant. Nous espérons que cette collaboration permettra de promouvoir une cohabitation homme-éléphant dans les zones où nous sommes impliqués, que ce soit dans le paysage des Plateaux Batékés ou en périphérie du Parc National d'Ivindo".

Les deux organisations travaillent de concert à l'identification des villages éligibles à l'installation de clôtures électriques, offrant ainsi aux agriculteurs une solution efficace pour prévenir les intrusions d'éléphants et d'autres espèces, limitant la destruction des cultures.

Pour rappel, Panthera est une ONG de conservation spécialisée dans la conservation de 40 espèces de félins sauvages dans le monde et des vastes écosystèmes qu'elles habitent à travers le monde. Active au Gabon depuis plusieurs années, Panthera collabore avec l'Agence Nationale des Parcs Nationaux et d'autres partenaires pour protéger les espèces emblématiques et restaurer des écosystèmes clés .