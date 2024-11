Le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis pourrait, à bien des égards, influencer la nature et la qualité des relations bilatérales entre Washington et Libreville. Dans un contexte de transition politique marquée au Gabon, sous la conduite du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, cette période pourrait offrir une opportunité stratégique de redéfinir les liens entre les deux nations, dans un esprit de pragmatisme et de bénéfices réciproques.

Dans cette analyse prospective, Didier Oyono E., analyste politique, évalue ce que pourraient être les perspectives des relations entre le Gabon et les États-Unis sous un éventuel nouveau mandat de Donald Trump.

1. Stabilité politique : la pierre angulaire de la coopération.

Comme le dit un proverbe africain, "On ne traverse pas une rivière sur le dos d'un crocodile." La stabilité politique serait la condition sine qua non pour que le Gabon continue d'être perçu comme un partenaire fiable par Washington. Le leadership du Général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui oeuvre à renforcer les institutions et garantir la sécurité nationale, pourrait être un facteur déterminant pour asseoir cette confiance.

Didier Oyono E., analyste politique, estime que les efforts du Gabon pour organiser une transition politique harmonieuse pourraient non seulement renforcer la crédibilité du pays auprès des États-Unis, mais aussi offrir des bases solides pour un partenariat renforcé. Il rappelle que "une maison stable attire les invités."

2. Attractivité économique : l'opportunité d'attirer les investissements américains.

Le retour de Trump à la Maison-Blanche pourrait encourager une coopération renforcée si le Gabon proposait un environnement propice aux investissements étrangers, notamment pour les entreprises américaines. Les opportunités pourraient concerner les secteurs suivants :

· Les hydrocarbures et les mines, où le Gabon pourrait optimiser ses ressources naturelles tout en garantissant des retombées locales.

· Les infrastructures numériques, pour lesquelles les États-Unis disposent d'une expertise reconnue.

Didier Oyono E., analyste politique, souligne que le Gabon, avec ses richesses naturelles et ses perspectives de modernisation, pourrait attirer des investissements stratégiques dans ces secteurs. Il ajoute que "les fruits d'un arbre bien entretenu attirent les oiseaux." Si les autorités gabonaises continuent de promouvoir un climat d'affaires compétitif, le pays pourrait devenir un hub économique en Afrique centrale.

3. Accords bilatéraux : une vision tournée vers le concret.

À l'instar de son précédent mandat, Donald Trump privilégierait probablement les accords bilatéraux aux engagements multilatéraux. Cette approche directe, marquée par une quête de résultats mesurables, pourrait ouvrir la voie à des partenariats spécifiques dans des domaines clés tels que :

· L'augmentation des échanges commerciaux, avec des objectifs clairs sur cinq ans.

· La signature d'accords sur des projets conjoints, notamment dans le secteur de l'énergie renouvelable.

Didier Oyono E., analyste politique, estime que cette approche pourrait parfaitement s'aligner sur les priorités du Gabon, à condition que le pays définisse clairement ses attentes et ses intérêts. "Un arbre seul ne fait pas une forêt," dit-il, en insistant sur l'importance d'un dialogue constructif entre Libreville et Washington.

4. Sécurité et défense : une collaboration stratégique.

Avec le leadership du Général Brice Clotaire Oligui Nguema, dont l'expérience dans les forces de défense est largement reconnue, le Gabon pourrait renforcer sa coopération sécuritaire avec les États-Unis. Cette collaboration pourrait inclure :

· La lutte contre le terrorisme, un fléau croissant en Afrique centrale.

· La sécurisation maritime, notamment dans le Golfe de Guinée, qui reste une zone stratégique pour le commerce mondial.

Didier Oyono E., analyste politique, insiste sur le fait que la sécurité est la clé de toute stabilité politique et économique. Il évoque un proverbe gabonais : "La corde qui attache est celle qui libère." Une coopération solide avec les États-Unis dans ce domaine pourrait également renforcer la position du Gabon en tant que pilier de la sécurité régionale.

5. Technologies et développement durable : des opportunités partagées.

Un partenariat stratégique pourrait également se développer autour de projets innovants et respectueux de l'environnement :

· Développement des énergies renouvelables, un secteur clé pour réduire la dépendance aux hydrocarbures.

· Transformation numérique, pour moderniser les infrastructures et renforcer l'efficacité des systèmes économiques.

Didier Oyono E., analyste politique, estime que ces secteurs représentent une opportunité unique pour le Gabon d'attirer des investissements à long terme. Il note qu'un proverbe africain dit : "Qui sème le vent récolte la tempête." En investissant dans des technologies durables, le Gabon pourrait éviter les tempêtes économiques et assurer une croissance pérenne.

6. Pragmatisme diplomatique : des relations basées sur des résultats concrets.

La politique étrangère de Donald Trump, axée sur le pragmatisme et les bénéfices mutuels, pourrait correspondre à une approche gabonaise réaliste et proactive. Sous le leadership du Général Oligui Nguema, le Gabon pourrait tirer parti de cette dynamique pour :

· Négocier des partenariats économiques solides.

· Valoriser sa position stratégique en Afrique centrale.

Didier Oyono E., analyste politique, conclut que ce pragmatisme pourrait ouvrir des voies nouvelles pour le Gabon, à condition que le pays sache faire valoir ses atouts tout en protégeant ses intérêts nationaux. "Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre," rappelle-t-il, soulignant l'importance pour le Gabon de ne pas se laisser happer par des enjeux géopolitiques qui ne le servent pas directement.

7. Une conclusion pleine d'espoir.

En somme, les relations bilatérales entre le Gabon et les États-Unis sous Donald Trump pourraient s'inscrire dans une dynamique de pragmatisme, d'opportunités économiques et de coopération ciblée. Avec une diplomatie proactive et une gestion habile de ses ressources, le Gabon pourrait non seulement consolider ses relations avec les États-Unis, mais également renforcer son rôle en tant qu'acteur clé dans la région.