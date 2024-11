Cote d'Ivoire: Odienné - La mairie adopte un processus de notation financière

Le conseil municipal de la commune d'Odienné dirigé par Nassénéba Touré s'inscrit dans une dynamique de transparence. Pour y arriver, elle multiplie les initiatives visant à gérer efficacement la commune et attirer des ressources financières complémentaires pour dynamiser le développement local tout en créant de la richesse pour les populations. D'où l'intérêt du lancement de processus de notation financière et de levée de fonds qui a eu lieu mardi 19 novembre 2024, à Marcory. Selon Nassénéba Touré, la transparence financière est la clé d'une administration moderne.

Une action qui contribue à renforcer la confiance du public tout en attirant les investissements et garantissant une gestion responsable des ressources collectives. « En adoptant ce processus de notation financière, Odienné réaffirme son engagement à se positionner comme une commune exemplaire, dynamique, innovante et transparente. C'est une étape essentielle pour confirmer le rôle stratégique de notre ville dans le district du Denguélé, en tant que hub attractif et prospère », a-t-elle confié.

Et d'ajouter que l'exercice de notation financière est vital pour la mise en oeuvre du programme quinquennal de la mairie. Mieux, elle a assuré de ce que cette notation ouvrira la voie au développement des filières agricoles et à d'autres secteurs, transformant ainsi la commune en un véritable pôle d'activités économiques.

Présent à cette activité, Stanislas Zézé, président directeur de Bloomfield Investment Corporation, a pour sa part fait savoir que les projets financés pourraient rembourser la dette contractée, sans impacter le budget alloué aux opérations et investissements de la mairie. Quant au à Cyril Yodé, directeur de la banque d'affaires Hudson &Cie, il a assuré de son engagement à accompagner ce projet.

En ce sens qu'il est important de diversifier les sources de financement au-delà des subventions de l'État et des taxes collectées. La cérémonie de lancement a vu également la formation des agents et conseillers municipaux sur le processus de levée de fonds et la méthodologie de notation financière. Pour la mise en oeuvre du projet, ils seront chargés de convaincre les investisseurs et créer des opportunités d'investissement.