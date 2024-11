Cote d'Ivoire: Bouaké - Les enfants prennent la parole pour façonner leur avenir

En prélude à la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, qui a lieu chaque année le 20 novembre, et du 35e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'UNICEF Côte d'Ivoire a organisé, le mercredi 13 novembre 2024, au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké (CCJA-B), un TedX Kids. Cet événement, inspiré du format TED (Technology, Entertainment, Design), est spécialement conçu pour les jeunes et centré sur des idées qui les concernent directement.

L'organisation de ce TedX Kids, en lien avec la Journée mondiale de l'enfance, a permis de créer un espace où les enfants ont pu non seulement être écoutés, mais aussi apprendre les uns des autres. De jeunes orateurs y ont partagé leurs idées, leurs expériences et leurs espoirs pour l'avenir, en abordant des thématiques essentielles telles que l'impact de l'éducation, la santé mentale, l'environnement, le mariage précoce et forcé, entre autres.

Présent à la cérémonie, Mory Samassi, directeur régional de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de Gbêkê, représentant Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a souligné l'importance de défendre les droits des enfants dans un monde où de nombreux d'entre eux sont confrontés à des défis majeurs comme la pauvreté, la guerre et la discrimination. « Dans un monde où de nombreux enfants font face à d'immenses défis, il est essentiel de s'unir pour défendre leurs droits et leur garantir un environnement sûr et aimant. En tant que représentant de la ministre, nous tenons à réaffirmer notre engagement à faire en sorte que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité, à des soins de santé et à un environnement sain », a-t-il assuré

Jean François Basse, représentant résident de l'UNICEF Côte d'Ivoire, a quant à lui insisté sur l'importance de donner la parole aux enfants. « Pour la deuxième année consécutive, l'événement mondial qu'est le Ted passe le micro aux enfants et adolescents, ces voix qui construiront la Côte d'Ivoire de demain », s'est-il réjoui