Sénégal: Mabouba Diagne - 'Le prix que nous allons fixer pour l'arachide va contenter les paysans'

Kaffrine — Le prix du kilogramme de l'arachide va refléter cette année les ambitions des pouvoirs publics pour le monde paysan, a affirmé, jeudi, à Kaffrine (centre), le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne.

"On aura une réunion interministérielle qui sera présidée par le Premier ministre et on va vous déclarer le prix de vente du kilogramme de l'arachide. Et je vous rassure que les paysans seront contents", a-t-il notamment déclaré.

Le prix qui sera fixé va refléter les ambitions du président de la République et du Premier ministre pour accompagner le monde paysan, a indiqué M. Diagne.

Il s'entretenait avec des journalistes, au terme d'une visite des champs d'arachide du chef religieux Serigne Sidi Abdou Lahad Mbacké.

Il s'agit de 1800 hectares situés à Darou Salam, une localité de la commune de Gniby, dans la région de Kaffrine.

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, accompagné de certains de ses collaborateurs et des responsables des services déconcentrés de son département, en a profité pour revenir sur l'ambition du gouvernement de mettre en place des coopératives agricoles communautaires.

La visite des champs de Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké, "un champion agricole dans le département de Kaffrine [...] nous encourage davantage à accélérer la création des coopératives agricoles communautaires", a dit le ministre, en présence des autorités administratives et territoriales locales.

Selon M. Diagne, ces coopératives agricoles communautaires vont pouvoir créer des fermes agroécologiques à partir d'une "parfaite maîtrise de l'eau".

"Je demeure absolument convaincu que des familles comme celle de Serigne Sidy Mbacké peuvent être la locomotive de cette coopérative agricole communautaire. Ensemble, nous allons construire le Sénégal", a lancé le ministre de l'Agriculture.

Il a fait part de son "intime conviction" selon laquelle, en s'appuyant sur les familles religieuses, "on peut non seulement booster l'agriculture et l'élevage, mais aussi accélérer très vite l'autosuffisance alimentaire", en misant sur les nouvelles technologies.

Le porte-parole du marabout a remercié le ministre pour sa visite qui, selon lui, est venue à son heure. "C'est la première fois qu'un ministre vient dans cet endroit", a dit Serigne Fallou Fall.

"Le marabout reste un champion agricole incontournable dans la région de Kaffrine. Il exploite plusieurs hectares de maïs, de mil et d'arachide, uniquement pour aider les talibés", a-t-il souligné.