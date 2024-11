Congo-Kinshasa: Attendu aujourd'hui vendredi au Parquet Général près la Cour d'Appel/Gombe, CENI - Denis Kadima convoqué pour des faits non liés à l'élection de 2024

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, devra répondre, aujourd'hui vendredi 22 novembre, à une invitation signée par l'avocat général Jean-Pierre Neumba. Selon certaines indiscrétions, cette invitation de la justice ne serait pas liée à la gestion des élections du 2024, mais plutôt, à d'autres faits infractionnels qui intéresseraient la justice.

En attendant, les préparatifs pour les élections du 15 décembre prochain à Masi-Manimba dans la province du Kwilu et à Yakoma au Nord-Ubangi, se poursuivent normalement après leur annulation en décembre 2023 pour raison de fraudes, de corruption et de vandalisme. De ce fait, bon nombre de candidats ont été écartés de la course.

C'est l'occasion pour la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) d'annoncer que tous les candidats précédemment en lice resteront éligibles pour le prochain scrutin.

Cette décision a été communiquée lors d'un cadre de concertation avec la société civile et les partis politiques, mercredi 20 novembre dernier, par Dieudonné Mbukani, conseiller principal adjoint du président de la CENI, Denis Kadima.

A l'en croire, le maintien des candidats se justifie par l'absence d'une décision de la Cour après les invalidations prononcées par la CENI notamment pour fraude.

«Il n'y aura pas de nouvelles candidatures car nous reprenons les élections avec les mêmes candidats. La Cour qui devait décider de l'invalidation des candidatures suite au mauvais comportement lors du scrutin passé ne s'est pas encore prononcée. Pour nous, la CENI, la liste de candidatures demeure celle qui était là lors du dernier scrutin », a-t-il déclaré.

Ce cadre de concertation visait à promouvoir une reprise des élections le 15 décembre dans un climat apaisé, crédible et transparent. Plusieurs sujets clés ont été abordés, notamment la qualité des candidats, l'accréditation des journalistes et des observateurs, ainsi que les conditions d'inscription sur les listes électorales.

La CENI a précisé que les bureaux de réception et de traitement des candidatures ne rouvriront pas et que le seuil d'éligibilité ne sera pas appliqué. « Le meilleur candidat sera proclamé élu ». De plus, lors de la publication des listes électorales, il a été constaté que 952 personnes avaient été omises. La CENI a rassuré que ces omissions seraient corrigées lors de l'actualisation du fichier.

Concernant la délivrance des duplicatas de cartes électorales, la CENI a encouragé les citoyens à se rendre dans les chefs-lieux pour les obtenir, tout en reconnaissant les difficultés rencontrées par les habitants des villages éloignés. Les participants ont plaidé pour la création de centres de proximité afin de faciliter l'accès à ces services.

Il faut noter que le nouveau calendrier électoral prévoit du 31 octobre au 30 novembre 2024, l'étape d'accréditation des journalistes, témoins et observateurs ; du 14 novembre au 13 décembre la période de la campagne électorale et le 15 décembre le jour du scrutin, et enfin le 23 décembre, la date retenue pour la publication des résultats provisoires par la CENI.