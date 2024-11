Burkina Faso: Hygiène et assainissement de la ville de Bobo-Dioulasso - La carotte avant le bâton

Une équipe du service de nuisances sonores, d'hygiène, et d'assainissement de la police municipale de Bobo-Dioulasso a effectué une mission de sensibilisation, le vendredi 15 novembre 2024, dans les quartiers de Farakan (secteur 1), Diarradougou (secteur 2) et à Sikassossira au secteur 8, dans le but de sensibiliser les populations sur l'hygiène et l'assainissement.

Le service de nuisances sonores, de l'hygiène, et d'assainissement de la direction de la police municipale de Bobo-Dioulasso entend mettre de l'ordre dans les installations anarchiques des puisards ou fosses septiques dans les domiciles. Avant de passer à la répression, une équipe de la police municipale a sillonné des domiciles des quartiers Farakan (secteur 1), Diarradougou (secteur 2), et Sikassossira (secteur 8) pour une mission de sensibilisation, le vendredi 15 novembre 2024. L'opération couvre toute la ville de Sya.

Cette opération, selon le chef de service en charge de l'hygiène de la ville de Bobo-Dioulasso, le contrôleur de la police municipale Séraphin Sanon, est parti du constat que de plus en plus des citoyens foulent au pied les règles basiques d'hygiène et d'assainissement. « Dans certains domiciles les puisards, pleins d'eaux usées ou résiduelles, sont à l'extérieure de la cour. Ce trop-plein se déverse sur la voie publique dans lesquelles pataugent les enfants avec tous les risques que cela comporte.

Ce phénomène est de plus en plus fréquent, c'est pourquoi nous avons décidé d'y mettre fin en commençant d'abord par la sensibilisation avant de passer par la manière forte, s'il le faut, pour mettre de l'ordre », a prévenu le contrôleur de police municipale. De concession en concession, les agents de la police ont fait le tour des domiciles pour informer et sensibiliser les occupants sur les dangers de ces pratiques qui sont source de maladies et de nuisances pour l'entourage.

Ainsi, il a été souhaité que les eaux usées soient canalisées dans les puisards construits à l'intérieur des cours et éviter de les déverser sur la voie publique au risque de s'exposer à des sanctions. Pour les ordures ménagères, M. Sanon invite les ménages à utiliser les bacs à ordure. « Si vous avez un bac à ordures devant ou à l'intérieur de la cour, vous faites appel à des associations chargées de passer deux fois dans le mois vous débarrasser de ces ordures moyennant 1000 F CFA ou tout au plus 1 500 F CFA le mois. Cela rend votre cadre de vie propre et vous préserve de maladies », conseille Séraphin Sanon.