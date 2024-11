Afrique de l'Est: Jeux des îles de l'océan Indien 2027 - Les Comores installent un Comité d'organisation aux multiples défis

Pour la première fois de leur histoire, les Comores accueilleront les Jeux des îles de l'océan Indien, en 2027, un événement organisé tous les quatre ans. Ce 21 novembre 2024, le président Azali Assoumani a installé le Comité d'organisation, chargé de préparer, coordonner et superviser toutes les activités liées à cet événement. À seulement deux ans de cette échéance inédite, le pays fait face à d'importants défis, avec un vaste chantier encore à entreprendre pour garantir le succès de cette rencontre régionale historique.

Aux Comores, l'État doit finaliser une convention avec la Chine pour construire une piscine olympique et un gymnase, dont les travaux doivent débuter avant janvier 2025. Une inspection du Conseil international des Jeux est par ailleurs prévue dans les prochains mois. Les infrastructures hôtelières doivent aussi être prêtes pour accueillir 300 participants de 14 disciplines différentes.

Pour le président du pays, Azali Assoumani, le maître-mot c'est l'unité : « On a besoin d'actes plus que de paroles. On n'a pas droit à l'erreur. Et j'ose espérer qu'on va mettre de côté nos tiraillements, nos contradictions et s'unir par rapport à cet événement qui va honorer le pays aujourd'hui et demain. Mais, maintenant, le devoir, c'est de les accomplir avec réussite et surtout avec fierté. »

Le président du Comité nouvellement créé, Mohamed Issimaila, n'a pas manqué de rappeler l'urgence face au temps : « Ce qu'il y a à faire maintenant, c'est réunir toutes les équipes et fixer les objectifs. Il y a le facteur temps, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi l'organisation sportive elle-même. »

Le défi est immense. Mais pour les Comores, ces Jeux représentent bien plus qu'un événement sportif : une opportunité unique de briller sur la scène régionale et d'unir toute une nation.