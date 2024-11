Congo-Kinshasa: Elaboration des politiques publiques, mise en oeuvre des programmes ambitieux - L'INS propose des solutions aux dirigeants à tous les niveaux !

Le pari aura été réussi à Kinshasa. Du 20 au 21 novembre 2024, l'Institut National de la Statistique a, en effet, organisé, avec succès, à l'Hôtel Sultani, dans la commune de la Gombe, la première édition du Forum annuel de dialogue entre producteurs et utilisateurs des statistiques de genre. Cette activité a offert l'occasion aux participants, pendant deux jours, d'engager des échanges enrichissants et d'envisager des stratégies efficaces pouvant favoriser la mise en place des politiques publiques adaptées aux besoins réels des populations, en tenant compte, surtout, des droits des femmes et des jeunes filles.

Les panels organisés, à cette occasion, ont permis de mettre en lumière une série de recommandations susceptibles d'aider le Gouvernement, les structures étatiques ainsi que d'autres organisations à planifier le développement en prenant des initiatives parfaites, des mesures idoines et des décisions acceptables par tous.

Dans le lot de recommandations formulées, il y a notamment : la création des cellules chargées des questions de genre dans les ministères, le renforcement des capacités techniques des cadres affectés dans la production des statistiques de genre, l'élaboration d'un document méthodologique sur les statistiques de genre, l'amélioration de la qualité des données administratives, la sensibilisation des acteurs locaux, la réalisation des enquêtes spécifiques sur le genre, la diffusion des données des enquêtes de l'INS, le financement régulier par le Gouvernement des productions statistiques.

Dans son mot de clôture des travaux, Madame le Directeur Général de l'Institut National de la Statistique, Elysée Chovu, a souligné sa volonté d'assurer le suivi et la mise en œuvre de toutes les résolutions formulées. Selon elle, le forum annuel de dialogue sur les statistiques de genre en RD. Congo constitue, désormais, un cadre des discussions approfondies sur les préoccupations du développement. Par la même occasion, elle a annoncé des perspectives fortes envisagées, épinglant le projet de loi statistique que son institution entend soumettre au Gouvernement, au mois de décembre prochain, pour marquer un tournant décisif dans la modernisation du système statistique national.

"Mesdames et messieurs, notre Institution, l'INS, se sent honorée d'avoir échangé avec l'ensemble du système statistique national sur un sujet particulier qui concerne les statistiques du genre. L'INS note un intérêt particulier ce que représente le dialogue entre producteurs et utilisateurs et garantit que ce forum constituera, désormais, un cadre des discussions approfondies sur les préoccupations du développement. L'Institut National de la Statistique ne ménagera aucun effort pour le suivi et la mise en oeuvre des résolutions et recommandations formulées durant ces assises.

Dans la première semaine du mois de décembre, nous convierons de nouveau les organes de SSN de venir discuter et valider avec nous le projet de la loi statistique que nous allons soumettre au Gouvernement avant la fin de l'année. Nous espérons que ce Projet de loi, qui constitue un tournant majeur dans la modernisation du système statistique national, sera approuvé et promulgué rapidement ", a-t-elle garanti, au moment de son intervention.

Elysée Chovu a salué l'implication des membres de l'Onufemmes dans l'organisation de la toute première édition du forum annuel de dialogue entre producteurs et utilisateurs des statistiques de genre. "Mesdames et messieurs, permettez-moi de féliciter l'équipe technique de l'INS et celle de l'OnuFemmes, aussi bien de Kinshasa que du Bureau régional de Dakar, qui ont préparé et conduit ces travaux avec professionnalisme.

Cette forte implication prouve à suffisance l'engagement ferme de deux parties de la pérennisation de ce dialogue. Ainsi, j'invite l'INS, le Ministère du Genre, les autres sectoriels, les différents utilisateurs des statistiques, particulièrement celles du genre, à se concentrer sur les décisions et les recommandations de cette édition afin de mieux préparer la prochaine édition prévue l'année prochaine", a-t-elle ajouté.

Cette dame engagée a achevé son allocution par remercier tous les membres du système statistique national pour leur participation massive aux travaux de Kinshasa. A en croire Elysée Chovu, cette session s'est terminée sur une note largement positive.

"Mesdames et messieurs, notre première édition de dialogue entre producteurs et utilisateurs des statistiques de genre en RDC se clôture avec mention grande distinction par la qualité des présentations et des interventions pertinentes. Mes remerciements, plus particulièrement, à la représentation de l'OnuFemmes en RDC pour sa contribution dans les travaux de ce dialogue. Que tous les membres du système statistique national et toutes les parties prenantes trouvent, ici, mes sincères remerciements pour leur participation active.

C'est sur ces mots que je déclare clos les travaux de la première édition du dialogue entre producteurs et utilisateurs des statistiques du genre en République démocratique du Congo", a souligné, enfin, devant les participants, la patronne de l'Institut National de la Statistique, visiblement déterminée à travailler, suivant la vision édictée par le Président de la République, Félix Tshisekedi, pour le bien-être des congolais.