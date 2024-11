Sénégal: L'exposition 'Deukko-Fanal' tisse les liens entre l'art, l'architecture et le design

Dakar — L'Ecole supérieure d'architecture d'urbanisme et des beaux-arts (Aruba-Sup) de Dakar a présenté une exposition pluridisciplinaire tissant des liens entre l'art, l'architecture et le design dans le cadre du Off de la 15ème édition de la biennale de l'art africain contemporain de Dakar qui se poursuit jusqu'au 7 décembre.

Intitulée "Deukko-Fanal" (Habiter la joie en wolof), elle met en scène des œuvres d'arts visuels du Malien Abdoulaye Konaté, des sculptures de Soly Cissé ou encore des photographies de Nzinga B. Mboup et de Caroline Geffriaud qui montrent à travers des clichés le vieux Dakar avec ses architectures de l'époque.

L'exposition montre aussi les décorations de "Ëttu design" qui travaille dans l'embellissement intérieur.

L'Ecole supérieure d'architecture d'urbanisme et des beaux-arts (Aruba-Sup) a rendu "hommage aux artistes qui ont beaucoup contribué à l'essor aussi bien de l'art que de l'architecture.

"Nous pensons que l'art et l'architecture sont liés [...]. Nous profitons alors de la biennale pour faire ce Off à deux volets ; d'abord rendre un vibrant hommage à certains de nos artistes disparus dont Félicité Kodjio, Souleymane Keita, et Amadou Sow qui a d'ailleurs fait le logo de la biennale. Ils ont contribué de manière très forte à l'émergence de l'art et de l'art appliqué", a déclaré l'architecte Abou Emile Diouf.