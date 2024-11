Afrique: Les équipes nationales de l'Angola et de l'Argentine s'affrontent 19 ans plus tard

Luanda — Les sélections nationales d'Angola et d'Argentine s'affronteront à nouveau en 2025, 19 ans après la défaite 0-2 des Angolais lors du match amical de préparation à la Coupe du Monde, organisée en 2006, en Allemagne.

La bonne nouvelle a été annoncée par le Président de la République, João Lourenço, lors de son discours d'ouverture du IXe Congrès de la JMPLA, en sa qualité de Président du MPLA.

"L'Angola a invité l'équipe argentine de football à jouer avec les Palancas Negras, en 2025, dans le cadre des célébrations du 50ème anniversaire de l'indépendance nationale", a-t-il déclaré, sous une forte ovation des jeunes de son parti.

L'invitation, selon le Chef de l'État, vise à profiter du bon moment de l'équipe nationale, qui s'est qualifiée d'avance pour la CAN 2025, terminant en tête du groupe F, avec 14 points, des résultats jamais atteints auparavant.

On sait que ce sera à une date FIFA, mais on n'a pas encore annoncé exactement quand aura lieu la confrontation entre Africains et Sud-Américains, bien qu'il ait été convenu que le stade 11 de Novembro, à Luanda, accueillera le match.

Le premier et unique match entre Palancas Negras et "La Albiceleste" a eu lieu le 30 mai 2006, au stade Arechi, à Salerne (Italie), avec des buts de Maxi Rodríguez (17') et Juan Pablo (39').

À cette époque, l'Angola avait joué plusieurs matchs amicaux en Afrique et en Europe, gagnant de l'expérience sportive grâce à la belle campagne démontrée lors de ses débuts dans une coupe du monde de son histoire du football.

En Allemagne, l'Angola a fait ses débuts contre le Portugal, contre lequel il a perdu 0-1, puis a fait match nul 0-0 contre le Mexique et 1-1 contre l'Iran, grâce à un but historique de Flávio Amado.

L'équipe de Lionel Messi est en tête du classement FIFA, avec 1883,5 points, tandis que l'Angola, avec une constellation composée des stars telles que Gelson Dala, Zito Luvumbo, Mabululu, Zini, Milson et Manuel Benson, entre autres, occupe la 82ème place avec 1298,75 pts.

Au moment du match amical de 2006, Messi avait 18 ans. L'actuel meilleur joueur du monde avec huit distinctions (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et 2023) ne faisait pas partie du onze de départ, ayant été placé sur le terrain à la 63e minute, en remplacement de Javier Saviola.

Constitution du match amical de 2006 :

Angola: João Ricardo, Locó, Kali, Marco Abreu, Jamba, Figueiredo, André Macanga, Mendonça, Edson, Mateus Galiano et Akwá.

Suppléants: Mário Hipólito, Lamá, Marco Airosa, Rui Marques, Lebo Lebo, Luís Delgado, Miloy, Zé Kalanga, Love Kabungula (actuel entraîneur adjoint de l'équipe nationale), Titi Buengo, Pedro Mantorras et Flávio Amado.

Entraîneur: Luís de Oliveira Gonçalves

Argentine: Pato Abbondanzieri, Nicolás Burdisso, Gabriel Heinze, Roberto Ayala, Juan Pablo Sorín, Javier Mascherano, Esteban Cambiasso, Juan Riquelme, Hernán Crespo, Maxi Rodríguez et Javier Saviola

Suppléants: Óscar Ustari, Leo Franco, Lionel Scaloni, Fabricio Coloccini, Gabriel Milito, Leandro Cufré, Pablo Aimar, Lucho González, Lionel Messi, Júlio Cruz, Carlos Tévez et Rodrigo Palacio

Entraîneur: José Pékerman