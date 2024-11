Angola: Les hommes d'affaires du Royaume-Uni et deu pays renforcent leurs partenariats

Luanda — Un mémorandum d'accord visant à renforcer les partenariats et à stimuler les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Angola a été conclu jeudi, à Luanda, entre la Chambre de Commerce et d'Industrie Angola/Royaume-Uni et l'Association Industrielle d'Angola (AIA).

Cet accord, signé par José Severino, président de l'AIA, et Thomas Reis, président de cette chambre, vise à faciliter les processus de production, d'importation et d'exportation de produits pour les hommes d'affaires des deux pays.

Pour José Severino, qui parlait à la presse, le Royaume-Uni est un pays important en matière de développement et les hommes d'affaires nationaux, avec ce mémorandum, peuvent en bénéficier beaucoup, en dynamisant les processus de production et en exportant leurs produits.

"Le Royaume-Uni est très engagé dans la diversification de notre économie, avec des programmes bien définis, tels que le programme d'exonération fiscale, les études de marché, la collaboration dans la certification des produits angolais et la participation aux foires technologiques dans ce pays européen", a-t-il affirmé.

Ce mémorandum, a-t-il souligné, est une bonne opportunité pour diversifier les exportations, par exemple le café, le cacao, le coton, et le Royaume-Uni peut aider l'Angola, avec un programme, pour remplacer environ 2 milliards de dollars d'importations de matières premières.

Pour sa part, Thomas Reis a fait savoir que le mémorandum démontre de plus en plus aux membres de l'AIA et aux hommes d'affaires en général que le Royaume-Uni est un marché potentiel pour recevoir des produits en provenance d'Angola.