Madagascar: Karaté-do/Saison 2024 - Un bilan presque parfait pour la Fédération

La Fédération malgache de karaté a achevé ses activités pour la saison 2024 avec un succès notable. Le président Emile Ratefinanahary a également mis en lumière le cas de la ligue Vakinankaratra.

L'heure du bilan a sonné pour la Fédération malgache de karaté. Le président Emile Ratefinanahary, accompagné de l'association des parents, des représentants des écoles, du corps arbitral et des athlètes, a dressé le bilan de la saison 2024. Globalement positif, c'est ainsi que l'on peut résumer les activités de cette année. Les championnats statutaires ont permis à l'instance nationale de former l'équipe nationale et d'établir le classement national des athlètes.

La plus grande réalisation jamais enregistrée a été l'engouement des participants lors de la Coupe Enfant et Féminine en début de saison. Le président a également cité le succès du challenge Sam-Jao à Majunga, du challenge Betsileo et du championnat de Madagascar à Toliara. « La hausse du niveau des athlètes a vraiment marqué cette saison. La formation décentralisée, dispensée par les experts fédéraux, a porté ses fruits. Pendant les championnats, l'arbitrage n'a posé aucun problème, et c'est grâce au recyclage des 21 arbitres internationaux malgaches lors du championnat d'Afrique de l'Est à domicile », a déclaré Emile Ratefinanahary.

Sur le plan des compétitions internationales, les karatékas malgaches ont brillamment remporté cinq médailles d'or lors des rencontres de l'Afrique de l'Est. L'équipe malgache a également décroché les précieuses 5e et 7e places lors du championnat d'Afrique à Tunis en septembre. Fenosoa Rakotobe, médaillée de bronze lors des Jeux Africains à Accra, a marqué l'histoire du karaté, tandis que Tsiky Mialy Andrianavalona a connu une progression fulgurante dans le classement mondial, passant de la 113e à la 52e place. Il lui manque deux places pour participer au Championnat de première ligue 2025.

Tribunal incompétent

La saison 2025 s'annonce riche en compétitions, selon le programme présenté par la Fédération, avec l'Youth Camp mondial à Venise, la Série A à Chypre et le championnat du monde. Le président Emile a également abordé le cas de l'ancien président de la ligue de Vakinankaratra, Fidilalao Randrianavalomihaja, suspendu de ses fonctions depuis le 24 juin et interdit de participer aux activités liées au karaté pendant 5 ans. « Cette décision a été prise lors du conseil de discipline en raison de son comportement et de ses actions qui portent gravement atteinte aux valeurs et aux règles de notre discipline. Il a saisi la Cour suprême du Conseil d'État, un tribunal qui n'est pas compétent pour traiter cette affaire. Seul le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne a le pouvoir de prendre une décision. En ce qui concerne la ligue Analamanga, le mandat de l'ancien président a pris fin le 19 mars 2024 », a expliqué le président de la FMK.