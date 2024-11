Madagascar: Les « jeunes retraités » se sentent lésés - Revalorisation des pensions de retraite

La revalorisation des pensions de retraite pour les retraités âgés de 80 ans et plus, annoncée il y a deux semaines, a été diversement accueillie par les retraités. Si cette hausse ne peut qu'être bien accueillie par les concernés, il n'en est pas de même pour les plus jeunes retraités, autrement dit, âgés de moins de 80 ans.

« Les pensions de retraite ne sont pas globalement bien élevées et la revalorisation, tous les pensionnés la méritent », confient quelques retraités non concernés par cette hausse. Pour rappel, la hausse indiquée est de 25% pour les retraités de 80 ans et plus. De même, la pension de veuvage est concernée par la revalorisation : 30% pour les bénéficiaires encore en activité professionnelle et 50% pour les bénéficiaires de la pension de veuvage, qui n'exercent aucune activité professionnelle.

La hausse prend effet à partir de ce dernier trimestre de cette année 2024. Le décret modifiant les articles 277 et 296 du Code de prévoyance sociale (69-145 du 8 avril 1969) a été pris en conseil des ministres le 13 novembre 2024.