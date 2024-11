Madagascar: « Tsenaben'ny Fizahantany » - Ouverture de la 8e édition

La 8e édition du « Tsenaben'ny Fizanhatany » et la 1ere édition du « Tsenaben'ny Asa Tanana » organisées conjointement par l'Office national du tourisme de Madagascar et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, avec l'appui du projet PIC, sont ouvertes au grand public depuis hier. Les opérateurs oeuvrant dans le secteur du tourisme y proposent des remises de prix exceptionnels sur les offres de packages de voyages organisés. En outre, les visiteurs auront l'opportunité de découvrir des idées cadeaux très diversifiés à l'occasion des fêtes de fin d'année puisque les artisans présenteront leurs créativités et leur savoir-faire dans le cadre de cet événement.

Nombreux lots

Il est à rappeler que ces salons vont durer jusqu'à demain au Kianjan'i Barea Mahamasina. Diverses animations y sont organisées, sans oublier des jeux permettant aux visiteurs de gagner de nombreux lots. En outre, les professionnels du tourisme tels que les tours opérateurs, les Offices régionaux du tourisme (ORT), les établissements hôteliers et de restauration et les groupements professionnels du secteur, occupent près de 37 stands durant ces événements. Quant aux artisans, qu'ils soient créateurs, revendeurs, ou exportateurs, fournisseurs de matières premières, d'intrants et d'accessoires, ils se répartissent sur une centaine de stands. Et tout cela, pour développer le tourisme national.