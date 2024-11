Afrique Australe: La SADC réaffirme son engagement en faveur de la paix et de la sécurité au Mozambique

Luanda — La Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) a réaffirmé jeudi, à Harare (Zimbabwe), son engagement inébranlable à travailler avec le Mozambique pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité à travers les structures de l'organisme de coopération dans les domaines de politique, défense et sécurité.

Le Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation régionale a reçu, dans la capitale du Zimbabwe, des informations actualisées du Président mozambicain, Filipe Nyusi, sur la situation politique et sécuritaire postélectorale de son pays.

Le Sommet a présenté ses condoléances au Gouvernement et au peuple mozambicains pour la mort de citoyens tués durant des violences postélectorales, selon le communiqué final de la réunion à laquelle l'Angop a eu accès jeudi.

La SADC prolonge sa mission de maintien de la paix en RDC

Le Sommet a prorogé le mandat de la mission de la SADC en République Démocratique du Congo (SAMIDRC), pour une période d'un an, en vue de poursuivre la réponse régionale face à la situation d'instabilité et d'insécurité qui prévaut dans l'Est de la RDC.

Les dirigeants d'Afrique australe ont appelé à l'intensification des efforts coordonnés pour une résolution pacifique et durable du conflit en RDC entre toutes les parties intéressées, dans le cadre des initiatives et processus de paix dans ce pays, comme convenu lors du sommet quadripartite, tenu le 27 juin 2023 à Luanda.

Le Sommet, présidé par Emmerson Mnagagwa, Président du Zimbabwe et Président par intérim de la SADC, a condamné les violations persistantes du cessez-le-feu décrété le 4 août 2024 et a appelé toutes les parties à respecter pleinement leurs obligations de préserver la paix et la sécurité dans la région.

Les dirigeants de la SADC ont exprimé leur inquiétude face à la détérioration continue de la situation humanitaire et sécuritaire dans l'est de la RDC et a réitéré le soutien de la SADC au gouvernement de la RDC dans la résolution du conflit et l'instauration d'une paix, d'une stabilité et d'une sécurité durables dans le pays.

Par ailleurs, le Sommet extraordinaire a félicité le Président João Lourenço « pour ses efforts inlassables, à travers le processus de Luanda, en faveur de la restauration d'une paix durable dans l'est de la RDC et pour ses efforts de médiation pour parvenir à un cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda ».

Les participants ont salué les dirigeants de la SAMIDRC et tout le personnel déployé dans la mission, pour leurs sacrifices et leur dévouement et leur engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans l'est de la RDC.

Le Ministre angolais de la Défense, Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos « Liberdade », a participé à la réunion au nom du Président João Lourenço et a présenté au Sommet de la Troïka de l'Organe et des pays contributeurs de personnel à la Mission de la SADC en RDC (SAMIRDC) un rapport sur la médiation en cours, dans le cadre du « Processus de Luanda ».

Le Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC est responsable de l'orientation politique globale de la région et du contrôle du fonctionnement de l'organisation, étant le responsable de la formulation de politiques garantissant la stabilité et le développement des 16 États membres.