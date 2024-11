Angola: João Lourenço appelle à un engagement en faveur de la paix et de la sécurité mondiales

Luanda — Le président du MPLA, João Lourenço, a appelé jeudi, à Luanda, à la nécessité de combiner les efforts pour préserver la paix et la sécurité mondiales.

S'exprimant à l'ouverture du IXe Congrès du JMPLA, qui élira les nouveaux organes directeurs de l'organisation de jeunesse de son parti, João Lourenço a souligné que la paix et la sécurité mondiales sont des questions très importantes pour être laissées uniquement entre les mains des politiciens, des dirigeants et des hommes d'État.

« C'est une question qui concerne tout le monde, les jeunes, les femmes, les organisations de la société civile, les dirigeants religieux et communautaires et c'est pourquoi tous doivent unir leurs forces et lutter pour quelque chose qui nous est précieux, car elle est fondamentale pour le développement des nations, la paix», a-t-il souligné.

Pour le leader du MPLA, il faut consacrer des ressources humaines, financières, matérielles, les avancées technologiques et scientifiques au service de la résolution des problèmes qui affligent l'humanité, tels que la pauvreté, la faim et la misère, les maladies, les endémiques et le chômage.

Selon le président du parti au pouvoir en Angola, les importantes ressources dépensées pour les guerres pourraient être canalisées vers la construction d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, d'hôpitaux, d'écoles et des infrastructures de production et de distribution d'eau et d'énergie.

« Notre continent et d'autres régions sous-développées de notre planète pourraient être électrifiées et industrialisées. Nous devons donc inculquer à nos jeunes la culture de la paix, comme nous le faisons avec la tenue de la Biennale de Luanda et l'engagement de l'Angola dans la résolution des conflits dans la région», a-t-il souligné.

À cet égard, João Lourenço a appelé les jeunes à s'intéresser et à chercher à suivre l'évolution de la situation politique internationale, les relations entre les États et les blocs économiques et régionaux, la corrélation des forces sur la scène internationale, les conflits existants et latents, entre autres, en cherchant toujours à être du côté de la justice, de la vérité, de la défense des civils innocents et des plus vulnérables.

« En ce moment critique que traverse le monde, les jeunes ne peuvent rester indifférents aux souffrances des peuples de la République démocratique du Congo, du Soudan, de l'Ukraine et de la Palestine, victimes de conflits armés qui détruisent les logements, les écoles, les hôpitaux et autres infrastructures, provoquant des milliers de morts et des morts et des blessés, des milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays et des réfugiés dans les pays voisins, atteignant même, dans certains cas, des niveaux de véritable et authentique génocide », a-t-il souligné.

Sous la devise « JMPA - Pour la Patrie au Service de la Jeunesse », le congrès réunit 1 795 délégués et discute du changement des statuts de l'organisation, des ajustements du Plan programmatique (2024-2029) et des thèses axées sur le patriotisme, l'amour et dévouement à la patrie.

JMPLA a été fondée le 23 novembre 1962 à Léopoldville (aujourd'hui Kinshasa) en République démocratique du Congo (RDC), dans le contexte de la lutte de libération nationale.