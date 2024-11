Madagascar: CEO Summit 2024 - Bâtir ensemble l'avenir économique de l'Océan Indien

Madagascar accueillera le CEO Summit 2024, les 5 et 6 décembre 2024. Ce sommet réunira plus de cinq cents dirigeants économiques, dont trois cent cinquante PDG, issus de secteurs variés tels que l'industrie, l'agriculture, le tourisme et l'innovation technologique. Il offrira aux dirigeants de l'Océan Indien une plateforme pour discuter des défis économiques, sociaux et environnementaux.

À travers des conférences, des tables rondes et des sessions de networking, les participants pourront explorer des solutions pour renforcer la coopération entre les entreprises locales et internationales. Les discussions porteront particulièrement sur la croissance durable, l'industrialisation et la compétitivité des économies locales face aux évolutions mondiales. L'un des thèmes centraux du CEO Summit 2024 sera la gestion des risques, un sujet d'actualité pour les entreprises de l'Océan Indien, alors que les investissements sont confrontés à de nombreux défis liés à l'instabilité économique mondiale et aux risques environnementaux.

Des intervenants comme Flora Mutahi, PDG de Melvin Marsh, et Richard Arlove, expert en finance internationale, partageront leurs points de vue sur les tendances économiques actuelles et futures, offrant aux participants des perspectives sur les défis à venir.

Urgence

Le président du Syndicat des Industries de Madagascar, Tiana Rasamimanana, a mis en évidence l'importance de la coopération régionale dans le contexte actuel :

« La situation à Madagascar nous pousse à chercher tous les moyens possibles pour faire avancer l'économie du pays, mais aussi celle des autres îles de l'Océan Indien ». Cette déclaration illustre l'urgence de développer des solutions collectives pour renforcer l'économie locale tout en soutenant le développement de l'ensemble de la région. Il ajoute que « c'est pourquoi il est essentiel d'établir les moyens nécessaires pour renforcer la collaboration entre les îles et promouvoir un développement économique régional intégré ».

Le CEO Summit 2024 se veut une occasion pour les leaders de l'Océan Indien de se rencontrer, d'échanger des idées et d'établir des partenariats pour soutenir le développement économique de la région. L'annonce de l'événement a été faite hier, au siège de l'Assurance Aro Antsahavola, lors de la signature du partenariat entre ARO et le CEO Summit.