Madagascar: Formation professionnelle - Un levier stratégique pour le développement des compétences

Un bilan positif. Le 21 novembre 2024, le FMFP a célébré son cinquième anniversaire au Novotel Spa et Conventions d'Antananarivo. La journée a été marquée par trois événements majeurs: les discours de représentants de l'AFD, de l'Union européenne, et du directeur général du FMFP, suivis d'une table ronde économique, ainsi que de la remise des Awards FMFP. Une convention de partenariat a également été signée avec le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP), visant à renforcer la coopération pour le développement des compétences à Madagascar.

Depuis sa création en 2019, le FMFP a investi plus de 54 milliards d'ariary dans la formation professionnelle, touchant plus de 100 000 bénéficiaires. Grâce à l'appui de l'Agence française de développement (AFD) et de l'Union européenne (UE), le FMFP a joué un rôle clé dans la stratégie nationale de formation. Pierre Raoelina Andriambololona a souligné : « Le FMFP a permis de former plus de 100 000 bénéficiaires et d'investir dans des projets répondant aux besoins du marché. »

Réinventer la formation

La table ronde a réuni des représentants de l'AFD, de l'UE, du METFP et des secteurs privés. Les discussions ont porté sur l'adaptation des programmes aux besoins du marché et l'amélioration de l'écosystème de la formation professionnelle. Parmi les priorités évoquées, l'introduction de l'apprentissage dans le secteur informel et la formation en alternance pour les jeunes et les groupes vulnérables. « Nous devons adapter nos programmes pour qu'ils correspondent aux exigences du marché et aux aspirations des jeunes », a déclaré une participante.

La signature de la convention de partenariat entre le FMFP et le METFP marque une étape importante pour renforcer la capacité des acteurs de la formation, notamment à travers la formation de formateurs et les dispositifs de Validation des acquis de l'expérience (VAE). « Cette coopération permettra d'assurer une plus grande pérennité des projets », a indiqué le ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP), Marie Marcelline Rasoloarisoa.

La convention met également l'accent sur des secteurs comme l'énergie verte, l'économie bleue et les compétences entrepreneuriales. La journée a été clôturée par la cérémonie des Awards, qui a récompensé les entreprises les plus engagées dans la formation professionnelle. Les contributions de l'AFD et de l'UE, d'un total de 14 millions d'euros, ont été essentielles pour le succès du FMFP. Les financements ont appuyé des projets ciblant le secteur informel et assurant un accès équitable à la formation.