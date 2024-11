Madagascar: Municipales à Mahajanga - Dix-huit sites de meeting disponibles

Il reste quinze jours de campagne électorale pour les huit candidats en lice aux prochaines élections communales et municipales du 11 décembre, dans le district de Mahajanga 1.

Les responsables au niveau de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) de Mahajanga ont rappelé, lundi au cours d'une réunion, à la Chambre de commerce et d'industrie de Mahajanga, la loi et les sites autorisés pour les meetings politiques durant la période de propagande. Les huit candidats et leurs représentants y ont été présents.

Dix-huit sites tels que les terrains et espaces communaux, sont mis à la disposition des candidats pour abriter leurs rassemblements et manifestations. Les lieux qui ont déjà accueilli les meetings politiques depuis la dernière présidentielle, restent disponibles durant cette nouvelle campagne électorale.

Ils sont répartis dans les vingt-six fokontany de la commune urbaine de Mahajanga. Les manifestations sont interdites dans les édifices cultuels, les lieux de travail, les bâtiments administratifs, les casernes militaires et les hôpitaux.

La majorité de ces espaces autorisés sont des terrains de football et des espaces communaux, entre autres devant le siège de la direction régionale de la Jeunesse et des sports ou devant le bureau des Postes à Mahajanga-be. Ils sont disponibles toute la journée sauf l'espace communal devant les collèges Saint Gabriel et Notre-Dame à Mangarivotra. Les meetings politiques sont interdits les jours ouvrables devant ces établissements scolaires. « Les panneaux d'affichage pour les huit candidats sont installés à cinq endroits de la commune urbaine de Mahajanga. »

Formellement interdit

Le premier est implanté devant le siège de la Ceni, au Village touristique. Le deuxième panneau d'affichage est placé devant le siège de la préfecture de Mahajanga à Mahabibo, devant la place appelée « Vy lava ». Le reste se trouve au croisement de Mavaza huile, devant une pharmacie, tandis que le quatrième est fixé à Ambondrona vers la sortie à Tsararano-ambony. Le dernier panneau d'affichage est mis en place à Tanambao Sotema.

«Il est formellement interdit d'arracher les posters des candidats. La loi sera appliquée aux contrevenants », avertit le président de la CED de Mahajanga, le Dr Hyacinthe Randrianjafy. Le numéro un de l'Organe Mixte de Conception, le préfet de Mahajanga, Tokifaharana Herimahazo Zo, a également rappelé les dispositifs de sécurité avant, pendant et après les élections.

« Les cartes d'identité nationale et les cartes électorales sont une propriété à titre individuel. Il appartient à son propriétaire de les garder sur lui et ne pas les donner à quiconque. Des contrôles sont effectués surtout dans les sorties nocturnes. La collecte de ces pièces d'identité est strictement interdite », rappelle le préfet de Mahajanga.