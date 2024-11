Madagascar: Gestion des risques de catastrophes - Le centre PIROI inauguré à La Réunion

Le partenariat entre la Commission de l'océan Indien et la Plateforme d'intervention Régionale Océan Indien se porte bien. L'inauguration du centre PIROI hier à La Réunion en est la preuve.

Une journée à marquer d'une pierre blanche. Le partenariat entre la Commission de l'océan Indien et la PIROI a franchi un nouveau pas hier à La Réunion. Le secrétaire général de la COI, Edgard Razafindravahy, a inauguré le Centre PIROI. Il s'agit d'une plateforme d'intervention de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lors des catastrophes naturelles dans la région de l'océan Indien.

"C'est un centre régional d'expertise, de formation et d'innovation qui marque une étape décisive dans notre région", a déclaré le SG de la COI dans son discours. Un pas important dans la solidarité entre les pays membres de la COI. "Ce partenariat, formalisé par l'accord de 2016, reflète notre volonté commune de mettre en synergie nos compétences, nos connaissances et nos ressources pour le bien-être des populations de notre région", a précisé Edgard Razafindravahy.

Mais il ne s'agit pas tout simplement d'un lieu de formation. "C'est un pôle d'innovation répondant aux défis des catastrophes naturelles et sanitaires. Avec ses capacités d'intervention rapide et son rôle dans le réseau régional de sécurité sanitaire SEGA-One Health, il démontre notre capacité à répondre efficacement aux crises", a-t-il rajouté.

Renforcée

Andoniaina Andriamalazaray, représentant les volontaires malgaches et responsable du Centre PIROI, donne plus de précisions. "La PIROI émane des Croix-Rouge de Madagascar, Maurice, Seychelles, La Réunion, Tanzanie, Mozambique et du Croissant-Rouge des Comores. Ses actions s'étendent donc vers l'Afrique de l'Est et du Sud. Il s'agit donc d'une plateforme dont les actions ont une envergure internationale ".

Concernant Madagascar, la PIROI est déjà intervenue lors du passage de certains cyclones. "Lors de la rupture de la digue de Fierenana à Toliara en 2011, la PIROI a envoyé le bateau Albatros pour apporter de l'aide", rappelle Andoniaina Andriamalazaray.

Une coopération qui doit être renforcée, comme l'a martelé Edgard Razafindravahy. "Nous devons désormais intensifier nos actions, améliorer notre préparation aux crises et explorer de nouvelles approches pour une meilleure prévention et intervention ".

Le responsable du Centre PIROI le confirme. "La formation sera assurée par la société Bioforce, une référence mondiale en matière de formation dans divers secteurs." Ce qui va dans le sens de la vision d'Edgard Razafindravahy. "Nous devons également voir grand, élargir nos projets ambitieux dans la région à d'autres secteurs ".

Une vision qui résume l'orientation que le SG de la COI entend donner à cette organisation. "Le Centre PIROI marque un pas en avant vers une région de l'océan Indien plus sûre, plus solidaire et résiliente", a conclu Edgard Razafindravahy.

À preuve, "le siège du Centre PIROI est le premier bâtiment bio-climatique de l'océan Indien. Il a été construit selon l'esprit vert", révèle Andoniaina Andriamalazaray.