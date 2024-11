Madagascar: Barea - Qui pour succéder à Rôrô ?

La FMF fait face à un choix difficile. Elle doit trouver un remplaçant au coach Rôrô, démissionnaire.

Un vrai casse-tête. Après la démission de Romuald Rakotondrabe, coach des Barea, suite à l'élimination de l'équipe nationale de la CAN 2025, la FMF doit lui trouver un successeur dans les meilleurs délais. Les Barea doivent entamer la suite des éliminatoires du Mondial 2026 au mois de mars 2025, avec deux matchs contre la Centrafrique et le Ghana. Pour le moment, les Barea occupent la troisième place de leur groupe, derrière les Comores et le Mali. Autrement dit, leurs chances de se qualifier pour le Mondial, organisé par le Canada, le Mexique et les États-Unis, restent intactes. Sauf que les derniers résultats sont loin d'être encourageants et n'incitent guère à l'optimisme. Justement, c'est dans ces conditions que le futur entraîneur des Barea devra travailler. Il faut dire que le challenge est de taille avec cette spirale de la défaite.

Des noms sont ainsi avancés dans le milieu du football, mais pour le moment, aucun choix n'a été fait. L'ancien international Faneva Ima Andriatsima est cité un peu partout, mais il a déclaré que le poste ne l'intéressait pas pour le moment. Pour lui, il faut d'abord changer le système et le mode de gestion du football.

Candidature sérieuse

L'ancien international et ancien entraîneur du Club M Maurice figure aussi parmi les prétendants potentiels. Pour le moment, il ne s'est pas manifesté. L'ancien adjoint de Rôrô, Fabiano Flora, actuellement en Arabie Saoudite, est aussi pressenti, mais il aurait déclaré qu'il n'avait plus l'intention de reprendre les Barea.

L'ancien capitaine du Paris Saint-Germain, Éric Rabesandratana, qui a repris la place de Nicolas Dupuis, a toujours montré son intérêt pour les Barea, mais il ne fait pas l'unanimité au niveau de la FMF. L'actuel entraîneur de la Guinée, l'Allemand Gernot Rohr, marié à une Malgache, a aussi montré son désir de diriger les Barea, mais il n'aurait pas la préférence des responsables.

Puis, il y a une liste d'anciens internationaux comme Franck Rajaonarisamba, Mamisoa Razafindrakoto, entre autres, entraîneurs diplômés et aujourd'hui à la tête de grands clubs du PFL.

La candidature la plus sérieuse semble être celle de l'ancien sélectionneur des Comores, Amir Abdou, aujourd'hui au chômage. Il a qualifié les Coelacanthes pour la CAN 2023 avant d'être remplacé. Il serait en sérieuses tractations avec les dirigeants malgaches. Le hic pourrait être le montant de son salaire. Après son exploit avec les Comores, sa cote a monté sur l'échelle des valeurs. Mais quand on sait que le président de la FMF avait déjà approché l'ancien entraîneur du Paris SG, Luis Fernandez, cela ne devrait pas constituer un problème. Attendre et croire.