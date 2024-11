Congo-Kinshasa: CAN Handball dames - Les Léopards entament le dernier virage de la préparation

Les Léopards dames de Handball ont entamé le dernier virage de leur préparation du Championnat d'Afrique de handball senior dames. Les joueuses de la RDC se sont entrainées jeudi 21 novembre deux fois, avant et après-midi, au gymnase jumelé du stade des Martyrs de Kinshasa.

Clement Mashi, sélectionneur de la RDC estime que son groupe est prêt pour la compétition :

« Cela fait une année que nous travaillons ensemble, je trouve qu'on travaille bien. Depuis un an, les joueuses ont bien progressé. Un groupe se construit et ça fonctionne bien. Donc je pense qu'on est prêt. Les équipes se sont beaucoup renforcées mais je les connais bien aussi. Nous allons avoir une vraie opposition dans une poule difficile. Mais on travaille très bien depuis une année ».

Ce championnat continental est aussi qualificatif au Championnat du monde de handball. Aller à ce niveau mondial c'est l'objectif premier des Léopards, selon la joueuse Pina Logalu :

« Nous avons plus l'objectif de se qualifier au mondial, de faire les meilleurs résultats de deux dernières CAN, d'aller en finale et de gagner ».

Cet objectif d'arriver jusqu'en finale est soutenu par le directeur technique national de la RDC.

« L'objectif est simple. On est sur une compétition à la maison. Donc on sait que le sport ici au Congo a une importance capitale quel que soit la discipline. Donc on ne va pas se voiler la face de dire qu'on va essayer de faire un meilleur classement possible. Ça serait joué un peu la langue du bois. On va être franc. Notre objectif c'est d'atteindre cette finale. Après en finale, adviendra que pourra. Mais notre objectif c'est d'arriver en finale », a-t-il déclaré.