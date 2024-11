Ethiopie: Le pays et l'Italie conviennent de renforcer leurs relations bilatérales par le biais d'une collaboration dans le domaine des médias

Addis Ababa — L'agence de presse éthiopienne (ENA) et l'agence italienne Agenzia Nova ont signé un protocole d'accord visant à renforcer leur coopération.

La cérémonie de signature virtuelle a eu lieu aujourd'hui, marquant une étape importante dans la collaboration dans diverses initiatives, y compris le partage de nouvelles, d'informations et d'échanges de renforcement des capacités.

Seife Derbie, PDG de l'agence de presse éthiopienne, et Fabio Squillante, PDG d'Agenzia Nova, ont annoncé aujourd'hui la signature officielle du protocole d'accord lors d'une cérémonie virtuelle à laquelle ont assisté l'ambassadeur d'Éthiopie en Italie, Demitu Hambisa, l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Agostino Palese, et le directeur général de la diplomatie publique du ministère éthiopien des affaires étrangères, l'ambassadeur Shibru Mamo.

L'ambassadrice d'Éthiopie en Italie, Demitu Hambisa, a félicité les deux directeurs généraux pour la mise en oeuvre du protocole d'accord, soulignant les relations historiques entre l'Éthiopie et l'Italie et leur rôle en tant que partenaires de développement importants.

"Nos pays collaborent étroitement, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, dans les domaines politique, économique, social et culturel", a-t-elle déclaré. "La signature d'aujourd'hui témoigne de la solidité et du développement des relations entre l'Italie et l'Éthiopie. Ce protocole d'accord symbolise notre engagement à renforcer la coopération et la compréhension mutuelle par l'échange d'informations et les efforts de collaboration".

L'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Agostino Palese, a souligné le rôle fondamental de la presse dans une société démocratique moderne.

L'ambassadeur italien a exprimé l'espoir que cette collaboration permette à l'Italie de disposer d'informations plus complètes sur l'Éthiopie, facilitant ainsi une compréhension plus étroite entre les deux nations.

"Aider le public italien à comprendre l'Éthiopie est crucial et peut contribuer à rapprocher nos deux peuples", a-t-il déclaré.

Le directeur général de la diplomatie publique du ministère des affaires étrangères, l'ambassadeur Shibru Mamo, a fait remarquer que ce moment marque un nouveau chapitre dans la collaboration médiatique internationale et l'échange d'informations entre l'Éthiopie et la communauté mondiale.

Il a noté que le protocole d'accord constituait une étape importante, reflétant l'engagement commun en faveur de la diffusion d'informations précises et opportunes, et reconnaissant le rôle vital des médias dans la promotion de la compréhension et de la coopération internationales.

"Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, on ne saurait surestimer le rôle de l'information dans la formation de la perception et la construction de liens diplomatiques plus forts", a-t-il ajouté.

Seife Derbie, PDG de l'ENA, a souligné l'importance du protocole d'accord pour la coopération en matière de renforcement des capacités, en déclarant qu'il créerait une plateforme d'échange de compétences et faciliterait les programmes de formation pour les journalistes et les praticiens.

"Le protocole d'accord entre les deux organes de presse témoigne des relations bilatérales anciennes et progressives entre nos deux pays, l'Éthiopie et l'Italie", a-t-il déclaré, se disant convaincu que l'accord renforcerait les partenariats stratégiques par l'échange de contenu, le renforcement des capacités et d'autres efforts de collaboration.

"Le protocole d'accord jouera également un rôle indispensable dans le renforcement des relations interpersonnelles, culturelles, économiques et diplomatiques entre l'Éthiopie et l'Italie", a-t-il ajouté.

Fabio Squillante, PDG d'Agenzia Nova, a déclaré que cet accord était crucial pour l'expansion des réseaux de partenariat d'Agenzia Nova, en particulier en Afrique.

"Cet accord renforcera les liens historiques entre nos deux pays et contribuera à favoriser la compréhension mutuelle", a-t-il déclaré, évoquant la possibilité d'ouvrir une correspondance à partir d'Addis-Abeba et d'aider l'ENA à couvrir des événements en Italie.