Sénégal: Bakel - Des équipements didactiques offerts à des écoles impactées par les inondations

Bakel — La Fondation de la société SENICO (Sénégalaise d'industrie et de commerce) a remis jeudi des équipements didactiques et des denrées alimentaires à des écoles coraniques et françaises de Bakel (est) impactées par les inondations provoquées par la crue du fleuve Sénégal en septembre dernier.

Cet appui de SENICO comprend de sacs de riz, de cartons de savon, de nattes, de craies, de stylos et de rame de papiers.

"Nous avons mobilisé une enveloppe pour l'achat de denrées alimentaires et matériels pour soutenir le secteur de l'éducation, notamment les écoles coraniques et élémentaires du département" de Bakel, a déclaré Ousmane Ndiaye, directeur de l'éducation et de la formation de la fondation SENICO.

À cet appui, s'ajoute une enveloppe d'un montant de 25.000 francs CFA remis à chaque maître coranique, a indiqué M. Ndiaye lors de la remise du don à la préfecture de Bakel.

Venu réceptionner cet appui, le préfet Daouda Sène a fait savoir qu'au total 20 écoles ont été touchées par les inondations dont une école coranique emportée par les eaux.

Les maîtres coraniques ont salué cet appui qui leur a été apporté et qui devrait permettre, a-t-il dit, de soulager plusieurs écoles coraniques du département de Bakel. Ils ont également remercié les dirigeants de la Fondation de SENICO.