Congo-Kinshasa: Interdiction de circulation de la monnaie ougandaise à Watalinga - La société civile appelle le Gouvernement à désenclaver la région

Depuis le début de cette semaine, la monnaie ougandaise, le shilling, est interdite dans les transactions financières et commerciales quotidiennes de la population en lieu et place du franc congolais à Watalinga, une chefferie du territoire de Beni à la frontière avec l'Ouganda. Cette mesure prise le week end dernier par l'administrateur du territoire de Beni, le colonel Ehuta Omeonga peine à être respecter du fait du manque des structures financières pouvant faciliter la circulation de la monnaie nationale, fait savoir la société civile locale.

Lors de sa visite le weekend dernier à Watalinga, le colonel Charles Ehuta Omeonga a exhorté la population à privilégier l'usage du franc congolais et à respecter la mesure déjà en vigueur :

« Avoir les francs ou pas, on va chercher pour la transaction là-bas. D'ailleurs, il y en a. Mais les gens ont un pied dedans et un autre dehors. S'ils veulent être en Ouganda, qu'ils restent en Ouganda. S'ils sont des Congolais, qu'ils restent au Congo et utilisent la monnaie congolaise. La loi est dure mais reste la loi. On n'a déjà pris cette mesure et je ne pense pas que je peux me contredire. Il y a des francs congolais à Nobili, j'ai vu ça. Mais le mal en est que les gens sont mal avertis ».

De son côté, la présidente de la société civile locale, Odette Zawadi explique que leur région est enclavée et dépend presqu'entièrement de l'Ouganda dans les échanges commerciaux. Ce qui explique que la monnaie de ce pays est plus en circulation dans la chefferie de Watalinga que le franc congolais, monnaie nationale.

Elle affirme que certains habitants n'ont jamais vu un billet de franc congolais depuis leur naissance.

« Ça fait longtemps que nous utilisons la monnaie ougandaise. Parce que notre milieu est enclavé, il y a des gens qui sont nés ici et n'ont jamais vu [le franc congolais]. Avec le temps, nous avions commencé à voir des francs, mais en quantité insuffisante lorsque la route était ouverte. Mais ça n'a pas duré », raconte Odette Zawadi.

La présidente de la société civile de Watalinga exhorte le Gouvernement à désenclaver la région afin de faciliter une meilleure circulation de la monnaie nationale notamment à Kamango, chef-lieu de cette chefferie :

« Lorsque l'administrateur territorial a pris cette décision, nous lui avons dit que la population de Kamango est prête à utiliser la monnaie congolaise. Mais qu'il nous amène des banques ou des changeurs pour que la population ait la facilité d'utiliser cette monnaie congolaise ».

Pour s'approvisionner en biens de première nécessité, la chefferie de Watalinga dépend principalement de ses liens commerciaux avec l'Ouganda.