Madagascar: Farah John's et Koike dévoilent trois nouveaux duos

Après quatre années de préparation, Koike et Farah John's dévoilent une collaboration musicale sans précédent. Leur projet commun, qui réunit leurs univers distincts, est déjà un succès avec la sortie de trois premiers titres hier.Deux artistes s'associent pour un projet inédit.

Dans une alliance musicale qui fait déjà sensation, Koike, la star du Sud-ouest, et Farah John's, la talentueuse artiste du Nord, unissent leurs forces pour la première fois dans une série de trois nouveaux duos. La grande surprise a été révélée lors d'une conférence de presse tenue hier au Café de la Gare, Soarano, où les artistes ont présenté leurs trois titres en duo. Résultat d'une collaboration approfondie, ce projet a mûri au fil de quatre années de recherches intensives et de travail en studio, jalonnées de répétitions rigoureuses et d'explorations créatives menées en étroite collaboration avec leur producteur.

Ces titres sont désormais disponibles sur YouTube, offrant un avant-goût d'un album qui s'annonce comme un événement majeur de la scène musicale malgache. « Trois titres sont déjà disponibles. Ces duos sont le fruit de quatre ans de sacrifices, avec l'envie de partager le meilleur de nous-mêmes avec nos fans. La musique est une forme d'art qui n'a pas besoin de hâte », explique le producteur de Koike et Farah John's lors de l'événement.

Le public, lui, a déjà répondu présent, notamment pour le titre Fitiavako anao, qui a enregistré plus de cinq mille réactions sur Facebook en seulement 10 heures après sa mise en ligne sur la page de Farah John's.

Un grand projet

Avant la sortie de cet album tant attendu, un grand projet sera organisé dans le pays pour promouvoir cette collaboration exceptionnelle. « Peut-être un grand spectacle», a laissé entendre le producteur. « Nous avons dû annuler certains contrats internationaux pour nous concentrer sur ce grand projet de duo. Nous voulons laisser un héritage pour les générations futures. Ce travail met en valeur l'identité de Koike et celle de Farah John's dans une oeuvre unique », confie Koike, qui travaille également sur son propre album en parallèle.

Les titres du duo sont le résultat d'une collaboration avec quatre arrangeurs malgaches professionnels issus de différentes régions du pays, ainsi qu'un arrangeur international. « Notre objectif est de réunir tous les Malgaches à travers cet album. Nous avons créé ces morceaux pour que chaque mélomane se retrouve dans cette oeuvre », ajoute Farah John's.

En 2025, une tournée nationale et européenne est prévue pour promouvoir cet album, marquant ainsi un nouveau chapitre pour ces deux légendes de la musique malgache. Avec ce duo, Koike et Farah John's s'annoncent prêts à marquer l'année de leur empreinte, offrant aux fans des sons inédits et un message d'unité.