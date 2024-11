Madagascar: Transports aériens - Emirates densifie ses fréquences de vols

Une nouvelle plus que réjouissante : Emirates intensifie ses opérations entre Madagascar et les Seychelles avec un cinquième vol hebdomadaire pour la haute saison. Cette augmentation de fréquence, via les vols EK707 et EK708, sera effective du 13 décembre au 10 janvier.

Emirates a annoncé l'ajout d'un cinquième vol hebdomadaire sur sa liaison Madagascar-Dubaï, à partir du 13 décembre, pour une période de quatre semaines. Ce vol supplémentaire, opéré chaque vendredi, répondra à la forte demande des voyageurs durant la haute saison, offrant ainsi plus de mille huit cents sièges supplémentaires chaque semaine dans les deux sens. Depuis le lancement réussi de cette liaison en septembre, cette augmentation temporaire de capacité permettra à la compagnie de mieux répondre aux besoins saisonniers.

Les passagers bénéficieront d'une plus grande flexibilité, d'un choix élargi et d'une connectivité améliorée pour leurs déplacements. La nouvelle fréquence hebdomadaire supplémentaire sera exploitée sous les codes EK707 et EK708 dans une configuration à trois classes. Les billets sont disponibles immédiatement sur emirates.com, dans les magasins Emirates World, via l'application Emirates et auprès des agences de voyages.

Cette capacité accrue viendra compléter les services actuels sur les vols EK707 et EK708, opérés avec des Boeing 777-300ER offrant trois cent soixante sièges par vol, répartis en Première Classe, Classe Affaires et Classe Économique. L'amélioration de la connectivité vers les Seychelles et Madagascar offre davantage de flexibilité aux clients voyageant entre ces pays et d'autres destinations populaires du réseau d'Emirates, notamment les Émirats arabes unis, le Sri Lanka, la France, ainsi que d'autres points en Europe, au Royaume-Uni, en Chine continentale et aux États-Unis.

La population malgache, composée de communautés originaires du Sri Lanka, de la France, de la Chine et de l'Inde, pourra tirer parti de cette capacité accrue pour répondre à ses besoins en voyages vers ces destinations.