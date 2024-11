Afrique: António Guterres - 'L'échec de la COP 29 n'est pas une option'

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé jeudi les parties prenantes à la COP 29 à "présenter un paquet ambitieux et équilibré sur toutes les questions en suspens, avec en son coeur un nouvel objectif financier" de l'action climatique mondiale, soulignant que "l'échec n'est pas une option" à Bakou (Azerbaïdjan).

A moins de 48 heures de la clôture de la COP 29, "j'appelle les parties à présenter un paquet ambitieux et équilibré sur toutes les questions en suspens, avec en son coeur un nouvel objectif financier. L'échec n'est pas une option", a lancé M. Guterres, lors d'un point de presse.

"Les points de bascule se rapprochent (...). Je sens un appétit des parties pour un accord et des domaines de convergence commencent à apparaître", a tenté de rassurer le secrétaire général des Nations unies.

"Permettez-moi donc, de répéter que ce dont nous avons besoin est clair, un accord sur un nouvel objectif ambitieux en matière de financement climatique dans le cadre d'un ensemble équilibré de décisions", a-t-il insisté.

Il a indiqué que cet objectif doit mobiliser les financements dont les pays en développement ont besoin. "Il est indispensable pour rassurer toutes les parties et fournir de nouveaux plans d'action naturels alignés sur l'objectif 1,5 degré", a-t-il suggéré.

"Donnons à chaque gouvernement, la possibilité de tirer profit des avantages des énergies propres et d'accélérer une transition réduction des émissions ; et permettre à tous les pays de se protéger et de protéger leurs populations des catastrophes climatiques", a-t-il plaidé.

Le secrétaire général des Nations unies estime qu'un succès du sommet est important pour instaurer la confiance entre les nations. Il soutient que "la coopération internationale, centrée sur l'Accord de Paris, est indispensable à l'action climatique".

António Guterres a ajouté que "le monde a besoin que les pays se réunissent ici à Bakou".

"Naviguez au mieux à travers vos différences et gardez les yeux sur les grandes lignes. N'oubliez jamais l'enjeu de cette COP, a-t-il exhorté.

Il a estimé que le financement de l'action climatique n'est pas un cadeau, mais un investissement contre la dévastation, le chaos climatique et un acompte pour un avenir sûr et solidement prospère pour chaque nation de la Terre.

"Nous devons donc progresser et utiliser ces progrès", a recommandé le secrétaire général des Nations unies.

Au cours de la réunion de deux semaines (11-22 nov) à Bakou de la COP 29, les négociations en cours des parties ont porté principalement sur un nouvel objectif quantifié collectif (NCQG), un objectif de financement climatique plus ambitieux, transparent et prévisible répondant mieux aux besoins des pays en développement en matière d'atténuation, d'adaptation et de pertes et dommages.